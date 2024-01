Le premier séjour de Joshua Roy avec le Canadien est terminé. Le jeune attaquant a été cédé au Rocket de Laval, mercredi après-midi.

Rappelé le 12 janvier, Roy aura disputé six rencontres avec le Tricolore. Il en a profité pour inscrire son premier but en carrière dans la Ligue nationale, le 17 janvier, contre les Devils du New Jersey. Il a ajouté une mention d’aide le 20 janvier face aux Bruins de Boston.

Le CH a joué le match de mardi dernier à 11 attaquants, dont trois centres, et l’expérience s’est avérée peu fructueuse. Il s’est incliné 4-1 face aux Sénateurs d’Ottawa. La rétrogradation de Roy laisse à penser qu’un joueur de centre sera rappelé ou fera son arrivée dans les prochaines heures.