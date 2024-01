(Laval) Le Rocket de Laval a marqué quatre buts consécutifs en troisième période et il a signé une cinquème victoire d’affilée, par la marque de 5-2 sur les Comets d’Utica mercredi soir à la Place Bell.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Face à un déficit d’un but, les hommes de Jean-François Houle ont d’abord égalé la marque grâce au premier filet de la saison du capitaine Gabriel Bourque à 8 : 09 de l’engagement.

Moins de sept minutes plus tard, ils ont frappé deux fois en seulement 10 secondes, grâce à Mitchell Stephens et Logan Mailloux.

Ce dernier a ajouté un but dans un filet désert avec un peu moins de deux minutes à jouer au troisième vingt. William Trudeau avait marqué le premier but du Rocket, en première période.

Brian Halonen a inscrit les deux filets des Comets contre Jakub Dobes.

Dans la victoire, le gardien du Rocket a été solide en bloquant 27 rondelles. De son côté, le Rocket a décoché 33 tirs vers Akira Schmid.

Les joueurs du Rocket disputeront leurs deux prochains matchs à l’étranger, encore une fois face à des rivaux de la section Nord.

Ce court périple s’amorcera vendredi à Syracuse, face au Crunch après quoi la formation lavalloise se dirigera à Rochester pour livrer bataille aux Americans samedi.

Punitions à répétition

Pendant un peu plus de 14 minutes en première période, le Rocket a contrôlé le tempo du match et détenait une avance de 1-0 grâce au but de Trudeau, qui a battu Schmid à 11 : 26 à l’aide d’un tir dans la partie supérieure droite du filet.

Puis soudainement, la troupe de Houle a commencé à défiler au banc des punitions. Le premier a été Mattias Norlinder, à 14 : 39, suivi de Brandon Gignac, à 16 : 35, puis d’Olivier Galipeau — ce dernier pour quatre minutes pour bâton élevé — à 17 : 39.

Limités à quatre tirs jusque-là, les joueurs des Comets ont fait ce qu’ils étaient censés faire : contrôler la rondelle et passer beaucoup de temps en zone du Rocket.

Et malgré le fait que Dobes ait réalisé de nombreux arrêts de qualité et que les Comets se classaient 30e sur 32 clubs, avant la rencontre, au chapitre de l’efficacité en avantage numérique, la loi de la moyenne a joué en faveur des visiteurs.

Complètement oublié à la droite du gardien du Rocket, Halonen a profité d’un filet grand ouvert pour égaler la marque avec 0,9 seconde au cadran, sur le neuvième tir des Comets pendant cette longue supériorité numérique.

La seule bonne nouvelle dans toute cette séquence, c’est que le Rocket a pu entamer la deuxième période à forces égales.

Éventuellement, la formation lavalloise a dépassé ses rivaux au chapitre des tirs aux buts, mais bien après que les Comets eurent pris l’avance.

Avec un peu moins de 11 minutes à jouer à la période médiane, Halonen a ajouté son deuxième de la soirée à l’aide d’un tir des poignets incisif davantage typique de la LNH.

Après avoir reçu une passe transversale de Samuel Laberge, Halonen, du cercle droit de mise en jeu, a battu Dobes, qui n’y pouvait absolument rien, d’un tir dans la partie supérieure gauche.

Le Rocket a eu des occasions d’égaler la marque vers la fin de la deuxième période, notamment Philippe Maillet, qui s’est échappé seul devant Schmid, qui n’a pas bronché.

Plutôt tranquilles, les partisans du Rocket ont pu se réveiller vers le milieu de la troisième période quand Bourque a récupéré une rondelle dans le cercle droit de mise en jeu et surpris Schmid avec un tir précis dans la partie supérieure du filet.

Ils ont ensuite explosé de joie à la suite des buts de Mitchell et de Mailloux, réussis à 14 : 44 et 14 : 54.

Du fond de sa zone, Mailloux a planté le dernier clou dans le cercueil des Comets.