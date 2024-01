(Laval) Il existe bel et bien une rivalité entre le Rocket de Laval et les Senators de Belleville. Dormante jusqu’à maintenant cette saison, elle s’est manifestée vendredi, ce qui laisse entrevoir plusieurs autres duels fertiles en émotions entre deux clubs qui doivent croiser le fer en sept autres occasions au cours des trois prochains mois.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Dans un match qui s’est particulièrement animé à compter du milieu de la deuxième période, le Rocket a défait les Senators par la marque de 5-2 devant 9745 spectateurs qui en ont eu pour leur argent.

Jan Mysak a mené l’attaque du Rocket (16-14-6) avec deux buts et une aide. Il a d’abord inscrit l’éventuel filet victorieux en deuxième période puis un important but qui a procuré à son club une avance de 4-2, tôt au troisième vingt.

« Je dirais, d’abord, que ce fut une grande performance de toute l’équipe », a répondu Mysak lorsqu’il a été invité à analyser sa soirée.

« Le premier but que j’ai marqué est venu du travail de tout le trio. J’ai été chanceux d’être au bon endroit. J’ai joué un bon match, mais ça été une victoire d’équipe », a-t-il ajouté.

Lucas Condotta a mis fin à une disette longue d’environ un mois en récoltant son cinquième but de la saison, au premier vingt.

Philippe Maillet et Brandon Gignac, ce dernier dans un filet désert, ont également marqué pour le Rocket, qui a obtenu 35 tirs.

Chez les Senators (18-14-4), Tyler Kleven et Jacob Larsson, tous deux au deuxième vingt, ont déjoué Jakub Dobes, qui a fait face à 30 rondelles.

Le match a été marqué par un total de 85 minutes de punitions, dont 79 à partir du milieu de la deuxième période.

Les nombreuses escarmouches et la victoire du Rocket, qui lui a permis de s’approcher à deux points des Senators dans la section Nord de la Ligue américaine, risquent bien de servir d’entrée en matière pour le deuxième duel de cette série aller-retour, samedi soir au CAA Arena.

« Ça faisait partie du plan de jouer avec émotion et de ne pas se laisser pousser. Nos joueurs ont très bien répondu ce soir », a déclaré l’entraîneur-chef Jean-François Houle, qui s’attend à un autre match intense samedi.

Défensive étanche

Une bonne manière d’empêcher une équipe de prendre une avance de 2-0 en première période – un tour de force que les Senators avaient réalisé lors de chacun de leurs quatre premiers matchs contre le Rocket – est de limiter l’équipe en question à moins de deux tirs.

Le Rocket a presque réussi l’exploit, en ne laissant que trois rondelles se rendre jusqu’à Dobes pendant les 20 premières minutes d’action.

« J’ai beaucoup aimé notre première période. Ils n’ont presque pas touché à la rondelle, on les a gardés à l’extérieur », a analysé Houle.

« C’est comme ça qu’il faut jouer. Il faut que ce soit dur de jouer contre nous et on a démontré ce soir que ce n’est pas facile de jouer contre nous. »

Cette prestation défensive a aidé le Rocket à ouvrir la marque à 17 : 11 du premier vingt grâce au premier but de Condotta depuis la mi-décembre, à l’aide d’un tir de qualité qui est passé à la droite du gardien Leevi Merilainen.

Kleven a ramené le duel à la case de départ à 5 : 47 du deuxième vingt, mais l’égalité n’a duré que 75 secondes.

Maillet a profité de la dextérité de Gignac, qui a glissé la rondelle entre ses jambes et jusqu’à son coéquipier, pour marquer son neuvième but de la saison et porter à huit sa séquence de matchs avec au moins un point.

Le Rocket a doublé son avance seulement 68 secondes plus tard. Mysak a récupéré une rondelle libre à la droite du gardien et l’a logée dans le filet.

Des flammèches

Plutôt calme jusque-là, le match a totalement changé d’allure à mi-chemin de la deuxième période.

Tout a commencé avec une mise en échec de Heineman sur Jiri Smejkal, à 9 : 48, qui a valu à l’attaquant du Rocket une pénalité de cinq minutes pour obstruction.

Le Rocket s’en est tiré à bon compte, n’accordant qu’un seul but celui de Larsson, inscrit 34 secondes seulement après le début de la punition.

« Tu peux le voir de différentes manières, mais je ne pensais peut-être pas que ce soit un cinq (minutes). On était du mauvais côté. Il a fallu se défendre. Tuer un cinq minutes de punition, ce n’est pas facile, surtout qu’ils ont marqué un but de bonne heure. Crédit aux joueurs qui ont fait un bon travail là-dessus », a souligné Houle.

Mais les esprits ont continué à s’échauffer bien après cet incident.

Avec 1 : 55 au cadran, Condotta et Cole Reinhardt ont écopé des doubles mineures pour s’être chamaillés. Trente secondes plus tard, une autre escarmouche a éclaté, celle-là impliquant Logan Mailloux et Filip Cederqvist, chez le Rocket, et Smejkal, chez les Senators, qui sont tous allés se calmer au cachot.

Enfin, avec 57 secondes à écouler, Xavier Simoneau a jeté les gants contre Josh Currie, qui venait de servir une dure mise en échec à l’attaquant du Rocket.

Mysak a complété son doublé à 4 : 17 de la troisième période à l’aide d’un tir du revers, après une belle feinte en zone adverse.

Une trentaine de secondes après ce but, les esprits se sont échauffés de nouveau.

Condotta, qui avait durement frappé un rival en zone adverse, a dû laisser tomber les gants contre Dillon Heatherington.

Une autre trentaine de secondes plus tard, Arber Xhekaj a littéralement soulevé la foule en corrigeant Brennan Saulnier, qui ne faisait littéralement pas le poids.