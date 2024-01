(Boston) On peut probablement mettre aux vidanges cette théorie selon laquelle le Canadien joue à la hauteur de ses adversaires.

Parce que samedi soir à Boston, le Canadien n’a pas exactement été à la hauteur, en donnant la rondelle comme tant de cadeaux dans sa zone, en offrant du jeu trop mou le long des bandes, et en permettant aux locaux de faire un peu ce qu’ils voulaient autour de Samuel Montembeault, qui a fini par se faire sortir de là après le huitième but.

Marque finale, après tout ça : Bruins 9, Canadien 4. Oui, ce fut aussi pire que ça.

PHOTO MICHAEL DWYER, ASSOCIATED PRESS Danton Heinen célèbre son but.

« C’est inacceptable, a soupiré le défenseur David Savard. On ne peut pas laisser nos gardiens dans de telles situations. »

Pour le Canadien, ce fut si humiliant qu’en fin de soirée, les partisans ici se sont mis à entonner des Ôlé ôlé ôlé sarcastiques dans la place. Un peu plus tard, ils se sont mis à hurler « on en veut 10, on en veut 10 ! ».

Oui, il était temps que ça finisse.

« C’est difficile de trouver les mots après la troisième période qu’on a eue, a expliqué Mike Matheson. Les deux premières périodes, c’était pas parfait, mais on était encore dans le match, on bataillait. Ensuite, il fallait trouver une façon d’attaquer et d’avoir une réponse, et on n’en avait pas. »

Du même souffle, le vétéran défenseur a admis que le club avait un peu le moral dans les talons lors de cette affreuse troisième période. « On avait des réponses en première et en deuxième, mais pas en troisième. Il faut leur rendre hommage, de la façon dont ils jouent… Il y a une raison pourquoi ils sont là où ils sont au classement. »

On peut retenir bien des affaires de ce samedi soir à Boston, mais on retient en premier le nombre de buts accordés. Neuf buts, c’est le plus haut total de buts accordés par le Canadien cette saison, le plus haut total depuis le match du 16 mars dernier face aux Panthers de la Floride.

En guise de comparaison, notons que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui ne sont plus très bons et qui jouent pas loin d’ici, ont connu six matchs cette saison où ils ont marqué moins de points que les Bruins samedi soir. On ne sait pas si c’est plus gênant pour les Patriots ou pour le Canadien.

Bref, on aura tous compris qu’on ne bat pas les Bruins en accordant autant de buts.

« Il n’y a pas beaucoup de positif qu’on peut retenir d’un match comme celui-là, a noté Montembeault, qui s’est présenté avec panache pour répondre aux questions après la rencontre. Il faut tout effacer et oublier ça. Je vais mettre ça aux poubelles… »

Ensuite, Martin St-Louis a tenu à dire que les deux premières périodes avaient été bonnes, et David Savard a dit la même chose, mais c’est justement ça, le bout compliqué : un match, c’est trois périodes, pas deux. Le Canadien a accordé quatre buts en troisième période.

PHOTO MICHAEL DWYER, ASSOCIATED PRESS But de Joel Armia

Il y a de ces soirs où le Canadien a l’air bien loin du sommet. Samedi soir fut l’un de ces soirs.

En hausse

Sean Monahan

De loin le meilleur du club avec trois points.

En baisse

Jayden Struble

Une soirée très difficile pour le jeune défenseur.

Le chiffre

3

Le nombre de points pour Sean Monahan, et à ce rythme, le vétéran pourrait rapporter gros au Canadien sur le marché des transactions.