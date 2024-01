(Belleville) Le Rocket de Laval a effacé un déficit de deux buts pour signer une deuxième victoire en autant de jours contre les Senators de Belleville, cette fois au compte de 3-2, samedi.

La Presse Canadienne

Jared Davidson, Xavier Simoneau et Emil Heineman ont tous inscrit leur cinquième but de la campagne pour procurer une quatrième victoire de suite au Rocket. La formation lavalloise a récolté au moins un point dans un neuvième match de suite, montrant une fiche de 8-0-1 lors de cette séquence.

Le Rocket a ainsi dépassé les Senators au quatrième rang de la section Nord après avoir amorcé la saison avec sept défaites à ses huit premiers matchs.

« Notre but est de faire les séries éliminatoires, alors on veut garder le rythme. Notre groupe est uni, tout le monde veut être là les uns pour les autres, a lancé Mailloux.

« Nous savions que nous avions une meilleure équipe [que notre début de saison laissait croire]. »

Kasimir Kaskisuo a effectué 45 arrêts. Il a signé une quatrième victoire en autant de matchs depuis qu’il s’est joint au Rocket. Il montre un taux d’efficacité de ,948 depuis son arrivée.

Lassi Thompson et Matthew Highmore avaient donné une avance de 2-0 aux Senators, qui ont perdu leurs trois dernières rencontres. Le Québécois Kevin Mandolese a cédé trois fois sur 32 lancers.

Le Rocket reprendra l’action en accueillant les Comets d’Utica à la Place Bell, mercredi.

Un mauvais départ

Thompson a ouvert la marque à 3 : 17 de la première période. À la suite d’un revirement de Gabriel Bourque en sortie de zone, les Senators ont gardé le contrôle de la rondelle et Thomson a trompé la vigilance de Kaskisuo d’un bon tir dans la partie supérieure du filet.

Highmore a doublé l’avance des favoris locaux à 7 : 02 de la deuxième. Il a profité d’une passe soulevée de Garrett Pilon lors d’une descente à deux contre un pour lui aussi inscrire son cinquième de la saison.

Quelques instants plus tard, Riley McKay a tenté de relancer son équipe en jetant les gants face à Bokondji Imama. C’était la deuxième bataille du match après celle entre Logan Mailloux et Zack Ostapchuk, survenue après seulement 23 secondes de jeu.

Une pénalité majeure de Heineman pour obstruction aux dépens de Jiri Smejkal à mi-chemin du match de la veille entre les deux équipes a mis le feu aux poudres. Au total, les arbitres avaient décerné 85 minutes de pénalité dans cette victoire de 5-2 du club-école du Canadien de Montréal.

« Ils sont sortis fort, mais on a montré du caractère, et on a été capables de les battre », a lancé le défenseur Tobie Paquette-Bisson, parlant de la remontée qui a suivi.

Davidson a commencé le travail pour le Rocket avec 1 : 39 à jouer en deuxième. Il a profité d’un retour de lancer après un tir de Lias Anderson pour faire scintiller la lumière rouge. Seulement 42 secondes plus tard, Simoneau a créé l’égalité lorsqu’il a redirigé une savante passe du revers du défenseur William Trudeau à travers l’enclave.

Heineman a donné l’avance au Rocket pour la première fois de la rencontre après 37 secondes de jeu au dernier engagement. Mailloux a repéré Philippe Maillet, qui a trouvé Heineman de l’autre côté de la patinoire avec une passe transversale.

Heineman a effectué un tir sur réception pour atteindre le plateau des cinq filets. Pour Maillet, c’était un neuvième match de suite avec au moins un point.

Les esprits se sont à nouveau échauffés lorsque Brennan Saulnier a vicieusement plaqué Kaskisuo, à 4 : 02 du troisième tiers. Il a écopé d’une pénalité majeure pour obstruction, mais le Rocket a été incapable d’en profiter.