(Toronto) Les joueuses de la formation montréalaise Marie-Philip Poulin, Ann-Renée Desbiens, Laura Stacey et Erin Ambrose font partie des 24 joueuses de la Ligue professionnelle de hockey féminin qui prendront part à un tournoi à trois contre trois, dans le cadre du match des étoiles de la Ligue nationale de hockey.

La Presse Canadienne

Les joueuses prendront part à un match de 20 minutes, le jeudi 1er février à Toronto. Elles ont été divisées en deux groupes, nommés Équipe King et Équipe Kloss. Billie Jean King et Ilana Kloss, qui ont été à l’origine de la création de la LPHF.

Cassie Campbell-Pascall dirigera Équipe King, tandis que Meghan Duggan sera aux rênes d’Équipe Kloss.

Poulin et Desbiens joueront au sein d’Équipe King en compagnie de Blayre Turnbull (Toronto), Savannah Harmon (Ottawa), Hilary Knight, Alina Mueller, Megan Keller, Aerin Frankel (Boston), Ella Shelton (New York), Kendall Coyne Schofield, Kelly Pannek et Lee Stecklein (Minnesota).

Stacey et Ambrose feront pour leur part équipe avec Sarah Nurse, Renata Fast, Jocelyne Larocque (Toronto), Emily Clark, Brianne Jenner, Emerance Maschmeyer (Ottawa), Taylor Heise, Nicole Hensley (Minnesota), Abby Roque et Alex Carpenter (New York).

Les joueuses choisies ont totalisé 146 médailles olympiques et 46 autres en Championnat du monde.

La première saison de la LPHF s’est mise en branle le 1er janvier dernier.