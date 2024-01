(Montréal) L’attaquante du club de Montréal Marie-Philip Poulin, la défenseuse de l’équipe de New York Ella Shelton et l’attaquante de la formation du Minnesota Taylor Heise ont été nommées les trois étoiles de la semaine dans la Ligue professionnelle de hockey féminin, lundi.

La Presse Canadienne

Poulin s’est signalée avec une récolte de trois buts et un différentiel de plus-3 en deux parties la semaine dernière avec le club de Montréal. La Québécoise s’est notamment illustrée en réussissant un tour du chapeau dans la victoire de 5-2 contre l’équipe de New York, mercredi dernier.

Il s’agissait d’ailleurs du deuxième tour du chapeau de l’histoire de la LPHF, et du premier de l’histoire de la concession montréalaise. Cette performance a propulsé la joueuse âgée de 32 ans au troisième rang des marqueuses de la ligue, avec quatre points, et au deuxième échelon des buteuses, avec trois.

Pour sa part, Shelton a poursuivi sa lancée de la première semaine d’activités – au cours de laquelle elle était devenue la première buteuse de l’histoire de la LPHF – en récoltant plus d’un point dans chacune de ses rencontres la semaine dernière. La défenseuse a totalisé un but et quatre mentions d’assistance en deux parties avec l’équipe new-yorkaise. En fait, elle a contribué sur chacun des filets de son club la semaine dernière – deux contre Montréal, et trois contre le Minnesota.

De son côté, Heise, qui fut le premier choix du premier repêchage de l’histoire de la ligue, a enregistré deux buts et une mention d’aide en deux rencontres pour permettre à la formation du Minnesota d’obtenir quatre points de classement sur une possibilité de six.