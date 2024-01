(Utica) Brandon Gignac a inscrit un but en tirs de barrage après avoir marqué et ajouté une aide en temps réglementaire et le Rocket de Laval a vaincu les Comets d’Utica 4-3, dimanche.

La Presse Canadienne

Philippe Maillet a également fait bouger les cordages en fusillade dans cette quatrième victoire d’affilée du Rocket.

Logan Mailloux et Jared Davidson ont touché la cible pour le club-école du Canadien de Montréal, qui a dû évoluer avec deux attaquants en moins à partir de la fin de la première période.

« Parfois, sur la route, c’est important de garder ça simple, a lancé l’entraîneur-chef Jean-François Houle. On a trouvé un moyen de gagner avec deux joueurs clés qui sont tombés en première période. On s’est serré les coudes et on a trouvé un moyen. »

Kasimir Kaskisuo a repoussé 36 rondelles, signant sa deuxième victoire en autant de rencontres depuis qu’il s’est joint au Rocket.

« [Kaskisuo] est excellent. Il est calme devant le filet, ça nous donne confiance », a lancé Gignac.

Joe Gambardella, Samuel Laberge et Ryan Schmelzer ont trouvé le fond du filet pour les Comets, qui ont perdu un huitième match de suite. Akira Schmid a effectué 28 arrêts.

Le Rocket avait également remporté un premier match entre les deux équipes au compte de 4-3 en fusillade, vendredi à Utica. Un troisième duel consécutif aura lieu mercredi, cette fois à Laval. Deux autres matchs entre les deux clubs sont prévus plus tard au mois de janvier.

« Trois matchs de suite contre la même équipe, ce n’est jamais facile chez les professionnels, a reconnu Houle. C’est l’équipe qu’on a affrontée en séries éliminatoires la saison dernière. Ça pourrait être assez physique [mercredi]. »

Trois soldats tombent au combat

Gignac a été le premier buteur dans cette rencontre, face au club-école des Devils du New Jersey. Il a marqué entre les jambes après avoir accepté une passe de Sean Farrell qui l’a placé seul dans l’enclave. Il s’agissait de son 11e filet de la campagne, un sommet chez le Rocket.

Gignac a joué son seul match en carrière dans la Ligue nationale de hockey avec les Devils, en 2018-19.

Les Comets ont toutefois répliqué rapidement en avantage numérique. Gambardella a récupéré un retour de lancer dans l’enclave après un jeu de passes bien exécuté par ses coéquipiers pour faire scintiller la lumière rouge.

Les choses se sont ensuite compliquées pour le Rocket, qui a perdu deux attaquants avant la fin du premier engagement.

Farrell s’est blessé après avoir chuté. L’Américain a récolté deux buts et six points en sept rencontres depuis son retour après une absence de près d’un mois en raison d’une blessure au bas du corps.

Gabriel Bourque a également quitté le match après avoir été frappé à la tête par Laberge. Riley McKay s’est porté à la défense de son coéquipier en jetant les gants face à Laberge.

Le défenseur Brady Keeper a lui aussi retraité au vestiaire, plus tardivement.

« Les trois joueurs sont retournés à Laval pour consulter les médecins », s’est contenté de dire Houle.

Disputant le reste de la rencontre avec seulement 10 attaquants, le Rocket a été dominé 17-5 au chapitre des tirs en deuxième.

« En deuxième, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma zone, a reconnu Kaskisuo. C’est bien de voir des tirs bloqués. On a poussé en troisième ensuite et gagné en fusillade. Ce sont deux points importants. »

Mailloux a brisé l’égalité après seulement 38 secondes de jeu au deuxième tiers avec un tir de la pointe. Complice sur la séquence, Arber Xhekaj a obtenu au moins un point lors d’un sixième match de suite.

Laberge a ramené les deux équipes sur un pied d’égalité avec 4 : 34 à jouer en deuxième. Il a accepté une passe lors d’une descente à deux contre un avant de tromper la vigilance de Kaskisuo. Schmelzer a ensuite donné l’avance aux Comets pour la première fois avec 46 secondes à écouler.

Mais le Rocket n’a pas abandonné, offrant du hockey plus inspiré et plus prudent en troisième.

« On voulait rester patients et attendre que l’opportunité arrive pour marquer le but dont on avait besoin, a expliqué Houle. Après ça, tout peut arriver. On a très bien réagi et on a très bien géré ça. Je suis fier de mes joueurs. »

Davidson a créé l’égalité avec son quatrième but de la saison. Il a accepté une passe de Gignac à 8 : 38 de la troisième, décochant sur réception pour déjouer Schmid.

Davidson avait également enfilé l’aiguille, vendredi, lui qui dispute une première saison professionnelle. Houle n’a par ailleurs pas hésité à vanter la progression de ses jeunes joueurs.

« C’est deux gros buts de Davidson, a dit l’instructeur. Les jeunes jouent bien. C’est bien de voir leur progression. On espère qu’ils vont continuer comme ça.

« C’est pour ça qu’ils sont dans la Ligue américaine. »