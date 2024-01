(Utica) Sean Farrell et Philippe Maillet ont marqué en fusillade et le Rocket de Laval a défait les Comets de Utica 4-3, vendredi.

La Presse Canadienne

Le Rocket sortait vainqueur d’une prolongation ou fusillade pour la première fois cette saison, en six occasions.

Jared Davidson, Arber Xhekaj et Maillet ont été les buteurs en temps régulier pour le Rocket, qui méritait un troisième gain de suite.

« On commence à jouer de la bonne façon, a dit Maillet. On a offert du jeu collectif où les gars comprennent que quand on n’a pas la rondelle, il faut se libérer. »

Le gardien vainqueur Jakub Dobes a fait 28 arrêts, six de plus qu’Akira Schmid.

Les Comets échappaient un septième match consécutif.

Les favoris de la foule ont obtenu sept avantages numériques.

« C’est sûr qu’il faut être plus disciplinés, a dit Maillet. Les punitions nous ont enlevé beaucoup de momentum. »

L’entraîneur du clan lavallois, Jean-François Houle, était content de la tenue de ses protégés à forces égales.

« On a été solides à cinq contre cinq, on a eu plus d’occasions que l’adversaire, a dit Houle. On a travaillé fort pour combler le déficit de 2-0. Il faut donner crédit aux joueurs. »

Le Rocket va rejouer au Adirondack Bank Center dimanche, à compter de 15 h.

Les Comets ont réussi deux buts en supériorité au premier tiers.

Tyler Wotherspoon a fait mouche de la ligne bleue à 13 : 06 durant une sanction à Xhekaj, pour accrochage.

Cal Foote a réédité à 17 : 12, avec un tir des poignets du cercle gauche. Xavier Simoneau était au cachot pour un double échec.

Davidson a répliqué à 18 : 04 en première période, puis Xhekaj a nivelé le score à 3 : 08 en période médiane.

Xhekaj a touché la cible de l’enclave, obtenant un point dans un cinquième match de suite.

Avec un peu moins de cinq minutes à écouler au deuxième tiers, Lucas Condotta a touché le poteau en infériorité. C’était pour le Rocket un troisième tir sur la tige dans la rencontre.

Au troisième engagement, Michael Vukojevic des Comets a marqué à 6 : 37 à l’aide d’un revers, sur son propre rebond.

Maillet a ramené tout le monde à la case départ à 13 : 56, faisant dévier un tir de Logan Mailloux.

Utica est dirigé par Kevin Dineen, qui a brillé avec les Whalers de Hartford, notamment.

Dineen a signé 235 buts avec le club du Connecticut, parmi 355 filets dans la Ligue nationale.