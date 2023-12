Le commissaire de la LHJMQ Mario Cecchini était bien conscient qu’une opération de modification du nom de sa ligue, vieille de 55 ans, était un exercice périlleux. Et il croit que son organisation a relevé le défi avec brio.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

Dès maintenant, la ligue sera connue sous le nom de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec. Le logo en français demeure inchangé. Ce changement de nomenclature vise à intégrer les six concessions situées dans les provinces des Maritimes dans l’identité de marque de la ligue.

Ainsi, lors d’une réunion tenue à Pointe-Claire, l’Assemblée des membres de la LHJMQ a adopté une résolution visant à entériner le nouveau nom de la ligue et à dévoiler un logo en anglais.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE X DE LA LHJMQ Le nouveau logo en anglais de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec. Le logo en français demeure inchangé.

« La plupart des équipes de la section des Maritimes font partie du circuit depuis plus de 20 ans, contribuant de manière significative à son succès depuis l’expansion dans cette région de l’est du Canada », peut-on lire dans le communiqué expliquant la décision.

« Par respect pour nos équipes dans les Maritimes et leurs partisans, c’était prioritaire pour moi, dès mon entrée en fonction, de les inclure dans la désignation du circuit. Ce fut une décision unanime de la part du bureau des membres », a déclaré Cecchini.

Conscient que cette nouvelle appellation pouvait en irriter quelques-uns, Cecchini a indiqué qu’il n’allait pas en tenir rigueur à ceux qui préféreraient conserver celle d’origine, c’est-à-dire Ligue de hockey junior majeur du Québec.

« Je pense que le fait qu’on puisse continuer de dire “LHJMQ”, et que le logo reste identique, c’est quelque chose de rassurant pour les gens, a-t-il évoqué. Mais oui, je peux comprendre que des gens vont réagir, et c’est très correct.

« Même si les gens s’enfargent pendant plusieurs mois et plusieurs années à dire Ligue de hockey junior majeur du Québec, on ne fera pas de crise de “bacon” avec ça, là », a-t-il poursuivi.

Le commissaire a également indiqué que d’autres noms avaient été étudiés, dont Ligue de hockey junior majeur de l’Est, mais qu’ils n’avaient pas été retenus. Questionné également à savoir s’il allait procéder à un autre changement de nom, advenant que de nouvelles concessions de la LHJMQ s’établissent aux États-Unis, par exemple, Cecchini a rapidement mis un frein à cette suggestion.

« Non, je ne penserais pas. Si on regarde du côté de l’OHL et de la WHL, qui ont des clubs là-bas (aux États-Unis), c’est différent. Si nous comptions deux clubs sur 20 aux États-Unis, ce ne serait pas une représentation égale… Mais encore une fois, les Maritimes ont tellement apporté à notre ligue depuis 30 ans, je crois que c’était une reconnaissance qui était méritée », a-t-il mentionné.

Trois fois moins de bagarres

Par ailleurs, Cecchini a maintenu dans son bilan de mi-saison que la tendance à la baisse du nombre de bagarres observée pendant le calendrier préparatoire s’est poursuivie en saison régulière.

« Le (nouveau) règlement a fait son œuvre ; nous sommes à 13 bagarres jusqu’ici, a déclaré Cecchini. Pour vous faciliter le travail, nous étions à une bagarre par tranche de sept matchs l’an dernier, alors que nous sommes plutôt à une bagarre pour 21 matchs cette saison. C’est donc dire qu’il y a trois fois moins de bagarres cette saison.

« De plus, certains craignaient que ce règlement-là entraîne plus de coups salauds, a-t-il poursuivi. On ne l’a pas eu. En termes de suspensions, nous sommes à peu près au même point que l’an passé à pareille date. »

Cecchini a aussi souligné que la ligue avait relevé une hausse de 4 % de l’affluence aux guichets depuis le début de la saison, le 22 septembre.

« Ce sont de bonnes nouvelles. Nous sommes dans la bonne voie, car nous savons tous que c’est un enjeu de vendre des billets au Québec et dans les Maritimes dans une période post-COVID », a-t-il résumé.

Enfin, Cecchini s’est dit très heureux que sept joueurs de son circuit, ainsi qu’un entraîneur, aient été retenus au sein d’Équipe Canada, en vue du Championnat du monde de hockey junior qui commencera le 26 décembre à Göteborg, en Suède.

« Ça fait du bien, car les dernières années ont été difficiles. Ce seront des joueurs clés, qui joueront des rôles importants, donc je crois qu’on peut être très contents à ce niveau-là », a conclu Cecchini.