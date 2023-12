Rondelle libre Quelle place dans l’histoire pour John Tavares ?

John Tavares a obtenu son 1000e point en carrière, lundi. Il est devenu le 98e joueur de l’histoire à atteindre une telle marque et s’il produit à un rythme normal, sans se blesser, il devrait devancer Henri Richard, Daniel Sedin et Patrice Bergeron et passer au 75e rang.