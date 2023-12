Si la saison prenait fin aujourd’hui, le Canadien, en raison de ses résultats favorables pour un club en reconstruction, obtiendrait le 11e choix au total du repêchage de 2024.

Les Blackhawks de Chicago, de retour dans la cave du classement, aurait 25,5 % de chances de remporter la loterie et d’ajouter à Connor Bedard un autre extraordinaire jeune centre, Macklin Celebrini, 25 points en seulement 15 matchs à sa première saison dans la NCAA à Boston College.

Les Ducks d’Anaheim, déjà bien nantis en jeunes centres avec Mason MacTavish et Leo Carlsson, seraient deuxièmes dans la course au premier choix, suivi des Sharks de San Jose.

Le CH est presque au même point que l’an dernier après 29 matchs. Il montre une fiche de 12-13-4 pour 28 points, contre une fiche de 14-13-2 et 30 points en 2022. L’organisation n’a pas emprunté de raccourci pour accélérer sa progression, mais ne fait pas exprès pour affaiblir le club et favoriser son positionnement en prévision de la loterie.

Montréal demeure l’un des clubs les plus jeunes de la LNH et les Slafkovsky, Caufield, Guhle, Barron et compagnie apprennent le métier sur le tas, non sans y accumuler un bagage intéressant, en attendant d’être rejoints par David Reinbacher, Lane Hutson, Adam Engström et peut-être Owen Beck, Joshua Roy, Filip Mesar, Sean Farrell ou autre.

Le premier choix du Canadien sera évidemment important dans le processus de reconstruction. Or, les chances de mettre la main sur une vedette chutent de façon importante après le top dix.

Explorons dix repêchages, entre 2020 et 2011. On retrouve 19 attaquants de premier trio ou de première paire de défenseurs parmi les 30 joueurs repêchés au sein du top trois (63 %), contre 6 pour les 30 joueurs choisis entre le 10e et le 12e rang (20 %).

Mikko Rantanen (10e), Filip Forsberg (11e), Noah Dobson (12e), Jonas Brodin (11e) et peut-être éventuellement Matthew Boldy (12e) et Evan Bouchard (10e), peuvent être considérés comme des joueurs de grand impact.

À ces rangs, les chances sont grandes de repêcher un joueur qui ne sera jamais considéré parmi les deux premiers trios ou le top quatre défensif (17 sur 30, pour 57 %).

2020

1- Alexis Lafrenière, New York

Produit à un rythme de 49 points au sein d’un deuxième trio à New York.

2- Quinton Byfield, Los Angeles

Désormais le premier ailier gauche des Kings, 22 points en 26 matchs.

3- Tim Stützle, Ottawa

Premier centre des Sénateurs, 26 points en 23 matchs.

10- Cole Perfetti, Winnipeg

Progresse bien à l’aile du deuxième trio des Jets avec 19 points en 26 matchs, un rendement légèrement supérieur à Lafrenière.

11- Yaroslav Askarov, Nashville

Ce jeune gardien de 21 ans connaît une autre très bonne saison dans la Ligue américaine en attendant une ouverture.

12- Anton Lundell, Floride

En stagnation, au centre du troisième trio en Floride.

2019

1- Jack Hughes, New Jersey

Meilleure Moyenne de points par matchs de la LNH après Kucherov et McDavid avec 34 points en 22 parties.

2- Kaapo Kakko, New York

Rechute de production cette année, blesse. Déception.

3- Kirby Dach, Chicago

Montrait de belles promesses au centre du deuxième trio à Montréal avant de se blesser dès la deuxième rencontre.

10- Vasili Podkolzin, Vancouver

Poursuit son développement dans la Ligue américaine, où il fait plutôt bien avec 12 points en 15 matchs.

11- Victor Soderstrom, Arizona

Développement plus difficile. Seulement 50 matchs dans la LNH en quatre ans, aucun cette année.

12- Matthew Boldy, Minnesota

Ailier de puissance au sein du premier trio, 31 buts l’an dernier.

2018

1- Rasmus Dahlin, Buffalo

L’un des meilleurs défenseurs de la LNH, malgré les difficultés des Sabres, 73 points l’an dernier.

2- Andrei Svechnikov, Caroline

Un attaquant de premier plan, mais ralenti par les blessures récemment.

3- Jesperi Kotkaniemi, Montréal

Production en chute libre après un départ prometteur cette saison. Un deuxième, troisième centre. En route vers une autre saison d’une quarantaine de points.

10- Evan Bouchard, Edmonton

Défenseur offensif d’élite, 30 points en 26 matchs, meilleur défensivement depuis le changement d’entraîneur.

11- Oliver Wahlstrom, Long Island

Attaquant de soutien, jamais atteint la marque des 25 points.

12- Noah Dobson, Long Island

Défenseur numéro un chez les Islanders, cinquième de la LNH pour le temps d’utilisation à 25 : 18, 29 points en 28 matchs.

2017

1- Nico Hischier, New Jersey

Centre numéro un ou deux, responsable défensivement, 80 points l’an dernier.

2- Nolan Patrick, Philadelphie

Carrière minée par les blessures, 77 points en 222 matchs. Jouera-t-il à nouveau ?

3- Miro Heiskanen, Dallas

Défenseur numéro un, 73 points l’an dernier, sur la glace plus de 25 minutes par rencontre.

10- Owen Tippett, Floride

S’est trouvé une niche à Philadelphie, 27 buts, l’an dernier, ce colosse se retrouve sur le troisième trio en ce moment avec 17 points en 29 matchs.

11- Gabriel Vilardi, Los Angeles

Passé à Winnipeg dans l’échange de Pierre-Luc Dubois, quatre points mercredi à son premier match contre les Kings, potentiel ailier de premier ou deuxième trio, doit rester en santé.

12- Martin Necas, Caroline

L’un des bons attaquants des Hurricanes, 71 points l’an dernier, en route vers 59 cette année.

2016

1- Auston Matthews, Toronto

Superstar, déjà 320 buts en carrière.

2- Patrik Laine, Winnipeg

Talentueux, mais énigmatique, un compteur de 30 buts par saison, lorsqu’inspiré.

3- Pierre-Luc Dubois, Columbus

Centre de deuxième trio qui laisse encore ses entraîneurs sur leur appétit.

10- Tyson Jost, Colorado

Attaquant marginal, malgré de belles promesses en début de carrière, sur un troisième trio par défaut à Buffalo.

11- Logan Brown, Ottawa

Un échec, ballotté entre la Ligue américaine et un rôle de soutien dans la LNH, blesse indéfiniment au sein de l’organisation du Lightning.

12- Michael McLeod, New Jersey

Centre de quatrième trio depuis le début de sa carrière, et y restera.

2015

1- Connor McDavid, Edmonton

Déjà l’un des grands de l’histoire.

2- Jack Eichel, Buffalo

A relancé sa carrière à Vegas, où il vient de remporter la Coupe Stanley dans un rôle de premier centre.

3- Dylan Strome, Arizona

Après quelques détours, premier centre à Washington, malgré 14 points en 25 matchs.

10- Mikko Rantanen, Colorado

Superstar, en route vers une deuxième saison consécutive de plus de 100 points.

11- Lawson Crouse, Floride

Après un début de carrière modeste, joue au sein d’un deuxième trio en Arizona, capable de marquer une vingtaine de buts par saison, avec un gabarit fort avantageux.

12- Denis Gurianov, Dallas

On l’a vu brièvement avec le CH l’an dernier. Désormais un attaquant à temps plein dans la Ligue américaine, à 26 ans.

2014

1- Aaron Ekblad, Floride

Défenseur de premier plan chez les Panthers, mais carrière minée par les blessures. A atteint un sommet avec 57 points il y a deux ans.

2- Sam Reinhart, Buffalo

L’échange en Floride en 2021 a relancé sa carrière. Un marqueur de plus de 30 buts, en route vers une saison de 108 points à 28 ans.

3- Leon Draisaitl, Edmonton

Superstar, déjà quatre saisons de plus de 100 points en carrière.

10- Nick Ritchie, Anaheim

Un colosse peu doué offensivement. Joue désormais en Finlande après une carrière en demi-teinte de moins dix ans dans la Ligue nationale.

11- Kevin Fiala, Nashville

Bon ailier offensif, capable d’amasser un point par match. Joue à la gauche de Phillip Danault au sein du deuxième trio des Kings, son troisième club.

12- Brendan Perlini, Arizona

Un échec. Dans la Ligue américaine à temps plein pour une troisième saison consécutive, à 27 ans.

2013

1- Nathan MacKinnon, Colorado

Superstar dans la lignée des McDavid, Draisaitl, Matthews.

2- Aleksander Barkov, Floride

Centre numéro un des Panthers, pas aussi explosif offensivement que les noms cités plus haut, mais brillant défensivement.

3- Jonathan Drouin, Tampa

Une carrière décevante pour un troisième choix au total, malgré presque 300 points en 512 matchs.

10- Valeri Nichushkin, Dallas

Début de carrière difficile à Dallas, détour en KHL, désormais un attaquant de premier plan au Colorado au sein d’un deuxième trio.

11- Samuel Morin, Philadelphie

Carrière freinée par une blessure à l’âge de 25 ans avant qu’il n’ait eu le temps de percer.

12- Max Domi, Arizona

Sa saison de 72 points à Montréal aura constitué sa meilleure, et aussi un accident de parcours. Bon attaquant de 40, 50 points, dépourvu cependant d’une grande compréhension du jeu.

2012

1- Nail Yakupov, Edmonton

Grande déception, attentes gonflées démesurément, dans la KHL depuis 2018, où sa production est au mieux correcte.

2- Ryan Murray, Columbus

Défenseur de soutien souvent blessé. À l’écart du jeu depuis novembre 2022 d’ailleurs.

3- Alex Galchenyuk, Montréal

Potentiel offensif intéressant, saison de 30 buts à 22 ans, mais ses démons l’ont chassé de la LNH. Désormais dans la KHL.

10- Slater Koekkoek, Tampa

Défenseur marginal incapable de percer. Il a imputé récemment ses difficultés à des problèmes d’anxiété. Il a avoué avoir disputé la majorité de ses matchs le ventre vide, incapable de manger 24 heures avant les rencontres.

11- Filip Forsberg, Washington

Un ailier de premier trio, trois saisons de plus de 30 buts, 84 points, dont 42 buts, en seulement 69 matchs il y a deux ans, malencontreusement échangé par les Capitals avant même de mettre les pieds en Amérique du Nord.

12- Mikhail Grigorenko, Buffalo

Attentes gonflées démesurément après une première saison de 85 points en 40 matchs avec les Remparts à 17 ans, centre marginal pendant quelques saisons à Buffalo, Colorado et Columbus avant de rentrer en Russie.

2011

1- Ryan Nugent-Hopkins, Edmonton

Centre numéro deux, sa surprenante production de 104 points l’an dernier constitue l’exception qui confirme la règle.

2- Gabriel Landeskog, Colorado

Très belle carrière au sein du premier trio de l’Avalanche, tenace, productif, capable de marquer une trentaine de buts à ses belles années, mais à l’écart du jeu depuis 2022.

3- Jonathan Huberdeau, Floride

Un ailier de premier trio, des saisons de 92 et 115 points en Floride, plus difficile depuis son échange aux Flames et ce monstrueux contrat.

10- Jonas Brodin, Minnesota

L’un des défenseurs les plus sous-estimés de la LNH, sans doute en raison de sa production offensive modeste, mais il demeure un numéro un depuis plusieurs années au Minnesota.

11- Duncan Siemens, Colorado

Échec. Seulement 20 matchs en carrière dans la LNH pour ce défenseur format géant. Il a pris sa retraite en 2019.

12- Ryan Murphy, Caroline

Excellent défenseur offensif dans les rangs juniors, incapable de reproduire ses exploits au niveau professionnel. Ballotté entre la Ligue américaine et la LNH entre 2012 et 2019, il s’est exilé en Russie pendant deux ans, est revenu dans la Ligue américaine pour deux saisons entre 2020 et 2022 et joue présentement en Autriche.

Owen Beck avec l’équipe canadienne

PHOTO RON WARD, LA PRESSE CANADIENNE Owen Beck

Sans grande surprise, le choix de début de deuxième tour en 2022, le centre Owen Beck, a mérité un poste avec l’équipe canadienne en prévision du Championnat du monde. Il avait été rappelé d’urgence par l’équipe en fin de tournoi l’an dernier, donc était en droit de s’attendre à revenir. Voyons quel rôle on lui réservera compte tenu de l’abondance de bons centres offensifs. Le gardien Jacob Fowler et le défenseur Lane Hutson avec les Américains, et l’attaquant Filip Mesar avec la Slovaquie, devraient jouer des rôles prépondérants avec leurs équipes. Comme Beck, Hutson et Mesar en seront à leur deuxième participation au Championnat mondial. Juraj Slafkovsky serait admissible, mais sa place demeurera au sein du premier trio du CH.