(Saint-Louis) Le directeur général des Blues de St. Louis, Doug Armstrong, en avait assez de voir que son équipe était maintenant considérée comme un « punching bag » dans la LNH, d’où sa décision de congédier son entraîneur-chef Craig Berube.

Warren Mayes Associated Press

« Le hamster commence à tourner quand on devient l’équipe que tout le monde est content d’affronter. Ce n’est pas plaisant comme sentiment », a avoué Armstrong mercredi.

Le directeur général a pris la décision de remercier Berube tard mardi soir, soit environ deux heures après que les Blues se soient inclinés 6-4 contre les Red Wings de Detroit. Les deux hommes ont pris une bière ensemble avant que la décision soit annoncée.

« Je sens que je suis personnellement responsable de la situation dans laquelle on se retrouve aujourd’hui », a reconnu Armstrong, qui fait partie de l’organisation des Blues depuis 2008 et qui en est le directeur général depuis 2010.

« Ce n’est pas une belle journée, mais c’est un nouveau jour. À partir de maintenant, on va de l’avant. »

En conférence de presse, Armstrong a expliqué qu’il a pris la décision de procéder à un changement d’entraîneur après avoir consulté le propriétaire des Blues, Tom Stillman.

« Ce ne sont pas les joueurs qui sont venus me voir pour demander de congédier Craig Berube pour qu’ils puissent mieux jouer, mais le niveau auquel on joue actuellement n’est pas suffisant », a souligné le directeur général.

« Je pense qu’on a une meilleure équipe que ce que notre niveau de jeu laisse paraître. »

La défaite des Blues subie aux mains des Red Wings n’était que la plus récente dans une mauvaise séquence pour l’équipe. La formation de St. Louis a entamé la troisième période en avance 4-3, mais a finalement subi un quatrième revers consécutif.

Aujourd’hui âgé de 57 ans, Berube a mené les Blues vers la conquête de la coupe Stanley en 2019. Il avait succédé à Mike Yeo le 20 novembre 2018 avant de mener un changement de cap spectaculaire.

« On s’est lié d’amitié au fil des années, il est un vrai professionnel. On a jasé un peu autour d’une bière, on s’est remémoré de bons moments pendant un instant, mais maintenant, mon travail est de me tourner vers l’avenir », a raconté Armstrong.

« Craig va penser à ses affaires. Il va rebondir. »

Drew Bannister, qui dirigeait le club-école des Blues dans la Ligue américaine, assurera l’intérim comme entraîneur-chef. Puisqu’il était en déplacement mercredi, il n’a pas pris part à l’entraînement de l’équipe.

Il dirigera son premier match jeudi lorsque les Blues recevront la visite des Sénateurs d’Ottawa.

Même s’il occupe le poste de façon intérimaire, Bannister fera partie des candidats pour succéder de manière permanente à Berube, a indiqué Armstrong.

« Je vais amorcer le processus pour trouver un nouvel entraîneur-chef permanent, a-t-il dit. Il n’y a pas d’échéancier et il n’y aura pas de mise à jour pendant le processus. On l’annoncera quand on l’annoncera. »

Les Blues se retrouvent actuellement au sixième rang dans la section Centrale, neuf points derrière le premier rang détenu par l’Avalanche du Colorado. Dans l’Association de l’Ouest, les Blues occupent le 10e rang sur 16.

L’équipe se classe 26e à travers la LNH pour la moyenne de buts marqués par match (2,82) et avant-dernière pour l’efficacité en avantage numérique (8,4 %).

Armstrong a aussi annoncé avoir embauché Brad Richards en tant que consultant, notamment pour fournir des conseils pour l’avantage numérique. Richards, qui a pris sa retraite en 2015, a côtoyé Armstrong dans l’organisation des Stars de Dallas.