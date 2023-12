(Chicago) L’ancien joueur et entraîneur de la LNH Tony Granato a indiqué sur les médias sociaux dimanche soir qu’il a reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien et qu’il prendra congé dans son rôle d’analyste pour les chaînes NBC Sports et NHL Network.

Associated Press

L’homme de 59 ans amorcera ses traitements cette semaine.

« J’aurais aimé pouvoir contacter tout le monde individuellement, mais j’ai pensé que c’était la meilleure façon de partager la nouvelle, a-t-il écrit sur la plateforme X, anciennement nommée Twitter. Ma famille, ma foi et mes amis seront ma force pour m’aider dans mes traitements. J’apprécie tout l’amour et le soutien que j’ai déjà reçus. »

Granato a été congédié de son rôle d’entraîneur-chef à l’Université du Wisconsin, où il avait lui-même évolué, au mois de mars.

Membre du Temple de la renommée du hockey des États-Unis, Granato a marqué 248 buts et totalisé 492 points en 774 matchs avec les Rangers de New York, les Kings de Los Angeles et les Sharks de San Jose.

Il a remporté le trophée Bill-Masterton en 1998, remis chaque année au joueur qui a démontré le plus de qualité de persévérance et d’esprit d’équipe.

Granato a également dirigé l’Avalanche du Colorado de 2002 à 2004 et une deuxième fois en 2008-09. Il a aussi œuvré comme adjoint avec les Penguins de Pittsburgh et les Red Wings de Detroit avant d’aller diriger les Badgers au Wisconsin.