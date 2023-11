On peut imaginer la délicate position dans laquelle travaillait le Dr David Mulder depuis des années.

D’un côté, en tant que médecin, il sait trop bien quels sont les dangers des coups à la tête. De l’autre, il a travaillé pendant 60 ans pour un club, le Canadien, qui est membre d’une ligue qui refuse de sanctionner sévèrement les bagarres, et qui nie tout lien entre le hockey et l’encéphalopathie traumatique chronique, maladie découverte chez de nombreux anciens joueurs ayant légué leur cerveau à la science.

Jeudi marquait une journée de célébration du Dr Mulder, ancien médecin en chef du Canadien, pour ses 60 ans de service au sein de l’équipe. Le praticien a, sans mauvais jeu de mots, laissé tomber les gants.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

« Si je compare à 1963, la LNH a fait de grands progrès en termes d’équipements, a noté le Dr Mulder, en point de presse. Les casques sont meilleurs et la ligue est au fait des commotions. On a progressé à cet effet. Les tests sont bien meilleurs. […] La ligue a compris qu’il faut traiter les commotions de façon plus sérieuse. Entre médecins, le mot d’ordre, c’est “dans le doute, retirez le joueur du match” (“if in doubt, sit them out”) ».

On va dans la bonne direction, mais on n’est pas rendus à destination. J’aimerais que les bagarres soient éliminées. Savez-vous quel est le but d’une bagarre ? C’est de produire une blessure au cerveau, une commotion. J’ai regardé du hockey olympique, il n’y a pas de bagarres. J’aimerais que les bagarres soient abolies, mais ce n’est pas une opinion populaire. Dr David Mulder

La LHJMQ a agi en ce sens le printemps dernier en sanctionnant plus sévèrement les combats à poings nus. L’opinion « pas populaire », c’est la levée de boucliers, le scepticisme bien affirmé dans moult milieux du hockey. La Presse en avait pris la mesure auprès d’espoirs du repêchage en juin dernier.

Dans notre minime échantillon de jeudi, les opinions étaient toutefois partagées. D’un côté, Mike Keane, qui œuvre désormais au développement des joueurs chez les Jets de Winnipeg, dit croire que les bagarres « ont encore leur place, mais s’ils les éliminent, comme ils l’ont fait au Québec, il n’y a rien de mal à ça, a répondu l’ancien capitaine du CH. Les joueurs vont s’adapter. Le Dr Mulder voit des choses tous les jours, il a des connaissances pour appuyer son point de vue. »

De l’autre côté, Serge Savard, opposant de longue date des bagarres, a rappelé le « mur » infranchissable qui a toujours existé : « les propriétaires d’équipes qui avaient une peur noire que les assistances diminuent si on enlevait ça, a déploré l’ex-DG du CH. C’est quelque chose qui peut se régler en cinq minutes et ça fait 60 ans que ce n’est pas réglé. »

Guy Carbonneau a parlé dans le même sens. « Personnellement, je ferais comme en Europe. Tu ne peux pas les enrayer, tu ne peux pas les empêcher. Mais si tu te bats, tu es dehors et quand ça en fait couple, tu es suspendu. Je ne dirais pas que l’intimidation est disparue, ça fait encore partie du jeu, mais je ne vois plus la nécessité [des bagarres] maintenant. »

Un mort évitable ?

L’accident tragique qu’a subi Adam Johnson voilà deux semaines en Angleterre a aussi fait partie des sujets abordés par le Dr Mulder pendant son fascinant point de presse d’une quinzaine de minutes.

Pendant les années de service du médecin, deux incidents de coupure à la gorge ont été marquants : celui du gardien Clint Malarchuk en 1989, et de Richard Zednik, alors avec les Panthers, en 2008. Les deux ont non seulement survécu, ils ont continué à jouer. Malarchuk reprenait même l’entraînement quatre jours plus tard.

La mort de Johnson aurait-elle pu être évitée dans la LNH ?

« C’est une bonne question que tous les docteurs de la LNH se sont posée, a reconnu d’emblée le Dr Mulder. Mais ce n’était pas une coupure comme Malarchuk ou Zednik. C’était un coup de pied avec le talon de la lame et ça a tranché son artère principale.

Le problème, c’est que personne n’était là pour appliquer de la pression sur la plaie. À Buffalo, pour Zednik, le Dr [Les] Bisson était là, il l’a étendu sur la glace et a immédiatement appliqué de la pression sur la plaie. La pression sur la plaie est la clé. Ils ont tenu cette pression jusqu’à l’hôpital et en salle d’opération, ils ont pu contrôler le saignement. Dr David Mulder

Le problème, selon le Dr Mulder, est qu’il n’y avait « pas de soigneur, pas de médecin. Il s’est littéralement vidé de son sang sur la glace et était possiblement mort avant d’arriver à l’hôpital. Dans la LNH, on a une équipe médicale complète et un chirurgien traumatologue présents à chaque match. Quand Trent McCleary s’est effondré, on était dans la salle d’opération de l’Hôpital général de Montréal en 17 minutes. Mais pour Johnson, je ne sais pas s’il aurait pu être sauvé, car c’était une blessure très sérieuse (“a savage injury”). »

L’évocation de la blessure à McCleary, atteint à la gorge par une rondelle, n’est évidemment pas fortuite. Il s’agit possiblement de la plus grande urgence dont le médecin a été témoin pendant un match, et elle a été à l’origine de changements.

« À l’époque, les docteurs étaient assis dans les gradins. Pierre Boivin [l’ancien président de l’équipe], après coup, a dit que les docteurs devront être directement derrière le banc, à 25 pieds de la clinique. Cette règle est maintenant appliquée partout dans la LNH. »

La mort de Johnson pourrait elle aussi engendrer des changements, principalement quant au port du protège-cou. Brendan Gallagher et Michael Pezzetta l’ont d’ailleurs testé à l’entraînement du Canadien mercredi.

« Pour que ça change, l’équipement doit être obligatoire à tous les niveaux, a soumis le Dr Mulder. Le hockey est un sport amusant, ça ne devrait pas être associé à la mort. »