Le message de Tanner Pearson à son arrivée devant les médias, jeudi, était clair comme de l’eau de roche.

Pensez à toutes les déclinaisons possibles du besoin d’un nouveau départ, du gars qui ne pense plus au passé, qui regarde vers l’avant : ça a été dit.

Il faut dire que la dernière fois qu’il a chaussé les patins dans un match de la LNH, ce fut plus ou moins mémorable. C’était à Montréal le 9 novembre dernier. Ce soir-là, Pearson avait :

écopé d’une pénalité qui avait mené à un but de Nick Suzuki ;

perdu une mise au jeu trois secondes avant qu’Arber Xhekaj marque ;

pris une deuxième pénalité, passant près de blesser Johnathan Kovacevic de façon accidentelle, près de la bande ;

subi une fracture à une main.

Les trois premiers éléments sont anecdotiques. Le quatrième, un peu moins, car c’est cette fracture qui a fini par lui coûter les 68 derniers matchs de la saison, en raison de complications.

« C’était un accident. J’étais près de la bande, et mes doigts se sont écartés », a-t-il décrit au contingent de journalistes, jeudi matin, à Brossard.

Pearson a aussi corrigé son DG, qui avait mentionné la veille que sa nouvelle acquisition avait retrouvé « 80 % » de sa force dans sa main gauche. « Je suis plutôt à 90 %. J’aurais pris ce chiffre n’importe quand ! »

Ce sont essentiellement les seuls détails qu’il a bien voulu dévoiler sur le fiasco qu’a été cette blessure, sinon qu’il se doutait qu’une transaction se tramait. « J’ai été dans la ligue depuis assez longtemps pour comprendre les indices même si on ne me dit rien. Je me doutais que quelque chose arriverait. »

Plus de précisions sur la gestion de sa blessure ? « Je n’entrerai pas dans ces détails. C’est un gros sujet, je sais que les gens veulent tout savoir. Ça ne viendra pas de moi. »

La chronologie de ses multiples opérations ? « On n’a pas assez de temps pour ça ! » Le Kitchenerien a la répartie pour esquiver les questions moins agréables.

A-t-il craint que sa carrière soit terminée ? « Oui, probablement. Mais on n’est pas là, donc je n’y pense pas. […] J’espère que c’est la dernière journée que j’en parle. J’imagine que ce n’est pas le cas, mais j’espère que ce l’est ! »

Il a beau vouloir éviter le sujet, tenter de l’oublier, il lui reste une longue cicatrice mauve qui, à la manière du boulevard Saint-Laurent, sépare l’est et l’ouest de sa main gauche.

Sur la bonne voie

Pearson est toutefois bien parti pour être prêt le 11 octobre. Il estime avoir recommencé à patiner en juin, « sans rondelle, mais au moins, j’étais sur la patinoire ».

Sa remise en forme est suffisamment avancée pour qu’il participe pleinement au jour 1 du camp. Lors du match intraéquipe de l’après-midi, il patinait au sein d’un trio avec les jeunes Sean Farrell et Riley Kidney.

Il sera intéressant de suivre ses performances. En point de presse avec les médias de Vancouver mercredi, le directeur général des Canucks, Patrik Allvin, avait carrément dit qu’il était incapable de garantir à Pearson une place dans la formation.

Toujours mercredi, Kent Hughes et Martin St-Louis avaient quant à eux modéré les attentes, insistant davantage sur les qualités de meneur et l’expérience du nouveau venu. Pearson a abondé dans ce sens. Il compte amener « du leadership. Je joue un certain style, en ligne droite, le long des rampes. J’arrive dans une autre équipe où je suis un aîné. C’est bien de revoir de jeunes visages, ça m’énergise. »

Ses coéquipiers semblent certainement heureux de le voir débarquer ici. En plus de ceux qu’il connaissait déjà, l’ancien du CH Tyler Toffoli a visiblement passé de bons mots à son sujet.

« C’est un bon ajout, il a gagné la Coupe Stanley, a rappelé Nick Suzuki. Je le connais un peu parce qu’on a patiné ensemble l’été. C’est un bon joueur d’équipe et tu as besoin de gars d’expérience. Plusieurs de nos gars n’ont pas beaucoup connu la LNH encore. »

Pearson dit notamment connaître Josh Anderson, Sean Monahan et Nick Suzuki, la filière ontarienne de l’équipe. « Et Brendan Gallagher au Championnat du monde junior. On était cochambreurs. Malheureusement ! »

Il n’a clairement pas mis de temps à identifier qui est le souffre-douleur préféré de tous dans ce vestiaire.