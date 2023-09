Alain Vigneault a été le premier à populariser l’allégorie de la chaise – le rôle dans lequel tel joueur est destiné – à la fin des années 90. Martin St-Louis vient d’en élargir le concept mercredi en encourageant ses joueurs à voler les chaises de leurs compagnons.

Il est de bonne guerre pour un entraîneur de laisser entendre à ses troupes à la veille de l’ouverture du camp que les postes ne sont pas coulés dans le béton, pour favoriser la compétition à l’interne.

La direction de l’équipe a même prouvé sa bonne foi en créant quatre groupes homogènes pour les matchs intraéquipe et en jumelant jeudi matin des jeunes avec des duos de joueurs établis, Emil Heineman avec Nick Suzuki et Cole Caufield, Joshua Roy avec Kirby Dach et Sean Monahan.

Dans les faits, cependant, il y a très peu de chaises à voler, du moins des chaises importantes, même en l’absence de Christian Dvorak, dont le retour est prévu en novembre. Dressons une formation approximative, avec évidemment certains joueurs interchangeables d’un trio à l’autre selon la volonté de Martin St-Louis et de son personnel.

Caufield/Suzuki/Anderson

Slafkovsky/Dach/Monahan

Harvey-Pinard/Newhook/Gallagher

Pearson/Evans/Armia

Ylönen, Heineman, Andersson, Pezzetta

On y voit peut-être une lutte pour un poste d’ailier au sein du quatrième trio entre Tanner Pearson, selon son état de santé, Jesse Ylönen, Michael Pezzetta, Emil Heineman et la nouvelle acquisition Lias Andersson, un haut choix au repêchage de Jeff Gorton et Nick Bobrov à l’époque où ils travaillaient pour les Rangers.

De ce groupe, seul Heineman peut être rétrogradé dans les mineures sans passer par le ballottage. On peut bien encourager les Joshua Roy, Owen Beck ou Sean Farrell à voler des chaises, ils ont très peu de chances de réussir.

En défense, il était intéressant jeudi matin de voir Jordan Harris, fort à l’aise sur la patinoire, évoluer sur le flanc droit. L’expérience n’a pas été concluante de ce côté en début de saison l’an dernier, à ses premiers pas dans la LNH, mais Harris jouait à droite à l’Université Northeastern où il a connu beaucoup de succès. Si on déplace un gaucher à droite, le top six est coulé dans le béton, à moins d’une défaillance de taille d’un régulier ou de blessures.

Matheson-Harris

Guhle-Savard

Xhekaj-Kovacevic

Barron, Lindström

Parmi les deux joueurs en lutte pour le poste de septième défenseur, seul Justin Barron peut être renvoyé dans la Ligue américaine sans passer par le ballottage. La blessure de Chris Wideman, absent pour une durée indéterminée en raison d’un mal de dos, n’ouvre pas de porte, mais la prochaine blessure à un défenseur pourrait débloquer une place.

Malgré toute la bonne volonté de Logan Mailloux, David Reinbacher, William Trudeau et compagnie, percer ce top six sera difficile à court terme, même si Trudeau, par exemple, montre une progression épatante.

Devant le filet, on privilégiera probablement le tandem de l’an dernier avec Samuel Montembeault et Jake Allen, puisque la direction aime l’apport du vétéran Allen auprès de Montembeault. Il faudra des performances fumantes de Cayden Primeau en matchs préparatoires pour ébranler le plan du CH.

Samuel Montembeault

Jake Allen

Cayden Primeau

* * * * *

La direction du Canadien préférerait voir son premier choix de 2023, cinquième au total, David Reinbacher, poursuivre son apprentissage au sein de son club suisse de Kloten. On veut d’abord éloigner son nom des réseaux sociaux montréalais, puisqu’il ne sera moins sujet aux discussions en jouant en Europe – on aimerait bien que Juraj Slafkovsky s’éloigne de ces réseaux pour chasser les pensées négatives de son esprit, soit dit en passant.

Il y a aussi la congestion de défenseurs à Laval. Reinbacher a déjà sa place au sein de la première paire de défenseurs et du premier quintette en supériorité numérique à Kloten.

À Laval, Justin Barron ou Gustav Lindström s’y retrouvera s’il y a des blessures, sans compter Trudeau, Logan Mailloux, Mattias Norlinder, Nicolas Beaudin, Jayden Struble, Jakub Novak et les vétérans Brady Keeper, Olivier Galipeau et Tobie Paquette-Bisson.

Reinbacher a évidemment plus de potentiel qu’une majorité de défenseurs cités plus haut, mais l’entraîneur Jean-François Houle doit aussi respecter une certaine hiérarchie pour assurer une certaine sérénité dans son vestiaire.

Deux défenseurs gauchers, Lane Hutson devrait signer un premier contrat et rejoindre le Canadien à la fin de sa saison universitaire au printemps 2024 et Adam Engström à la fin de la saison suivante, en 2025. Un heureux problème.

Steven Stamkos n’est pas heureux

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Steven Stamkos

Joueur autonome sans compensation à compter de juillet 2024, le capitaine du Lightning, Steven Stamkos, aurait souhaité signer une prolongation de contrat avant l’ouverture du camp d’entraînement et il a manifesté publiquement son insatisfaction.

Le directeur général Julien BriseBois a publié un communiqué jeudi matin par souci de transparence.

« Steven vient de connaître ses deux meilleures saisons en carrière. Il aura 34 ans, pas 44 ans, donc il lui reste encore plusieurs belles années. Il a mentionné publiquement et à moi-même qu’il veut passer toute sa carrière avec le Lightning. Je crois que ce serait génial pour notre organisation si Steven pouvait passer toute sa carrière ici. Mais il ne s’agit pas seulement de le garder à Tampa pour le reste de sa carrière. Il s’agit de le garder et de maintenir une équipe aspirante à la Coupe Stanley.

« J’ai besoin de voir comment se déroulera la prochaine saison. J’ai besoin de voir comment les morceaux du casse-tête s’assembleront. J’ai besoin de voir comment l’équipe livre la marchandise. Après la saison, quand j’aurai recueilli cette information, je pourrai travailler avec Steven et son agent sur une structure de contrat qui sera dans le meilleur intérêt des deux clans. »

Rien pour rassurer Stamkos, mais un regard lucide sur la situation à Tampa.