Laurent Duvernay-Tardif passe à autre chose. Le célèbre garde québécois a annoncé aujourd’hui sa retraite sportive, lui qui n’a pas obtenu de contrat pour la saison 2023-2024 de la NFL.

L’image reste en tête. Celle d’un LDT tout sourire, arborant le numéro 76 des Chiefs de Kansas City, célébrant la victoire des siens au Super Bowl aux côtés d’un Patrick Mahomes en extase. L’image d’un Québécois au sommet de la NFL. L’image d’une grande réussite accomplie par un colosse rapidement devenu la fierté de sa province natale.

C’était en février 2020. Les Chiefs l’avaient emporté 31-20 contre les 49ers de San Francisco. Le garde Laurent Duvernay-Tardif, fort de ses 6 pieds 5 pouces sur la ligne offensive, avait aidé son quart-arrière à briller, surtout lors d’une remontée de 10 points au quatrième quart.

PHOTO JEFF ROBERSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Laurent Duvernay-Tardif a porté le numéro 76 avec les Chiefs de Kansas City.

Ce soir-là, c’était la culmination d’un parcours de six ans avec les Chiefs sous les ordres d’Andy Reid. Repêché par Kansas City en 6e ronde (au 200e rang) en 2014, Duvernay-Tardif ne disputera son premier départ que le 13 septembre 2015, lors de la première rencontre de la saison contre les Texans de Houston. C’était le début d’une belle carrière avec l’équipe du Missouri ; il deviendra un pilier de la formation partante pour les quatre saisons suivantes.

« J’ai rencontré 10 entraîneurs-chefs de la NFL avant le repêchage en 2014, racontait LDT en 2018, au moment de l’obtention de son doctorat en médecine à McGill. Et coach Reid est l’un des seuls qui jugeaient que mes études en médecine étaient un point positif. Il m’a dit que j’avais tellement une autre bonne opportunité [la médecine] que je ne jouerais pas au football si ce n’était pas une passion. Sa mère a été l’une des premières femmes à obtenir son diplôme en médecine à McGill, alors il savait ce que cela impliquait. »

La consécration

Mais avant les grands honneurs de 2020, il a vécu en 2017 l’année de la consécration : il a signé une prolongation de contrat de cinq ans d’une valeur de plus de 42 millions de dollars. Ce pacte en faisait à l’époque l’un des gardes les mieux payés du circuit.

« C’est une belle histoire, avait-il expliqué aux médias au lendemain de la signature de son contrat, en février 2017. Mais elle ne le serait pas autant sans ma famille, mes amis, mon meilleur chum [et agent] Sasha [Ghavami] et tous ceux qui ont été là. C’est vraiment une belle marque de confiance et de reconnaissance de la part des Chiefs de Kansas City qui m’ont donné ce contrat même s’ils n’étaient pas obligés de le faire. »

Au terme de la saison 2017-2018, Duvernay-Tardif a marqué l’histoire en devenant le premier joueur actif de la NFL à obtenir un diplôme en médecine. À sa collation des grades, en mai 2018, il a raconté à La Presse avoir eu cette « vision » d’obtenir son diplôme « et d’être le premier médecin à embarquer sur un terrain de football ».

« C’était très important pour moi, a-t-il dit. C’est une sensation indescriptible ! Je suis fier. C’est l’une des premières fois que je suis fier de moi, et je n’ai pas honte de le dire. »

« Je me souviens d’avoir dû dormir dans le vestiaire à McGill avant des pratiques en plus de mes rotations cliniques. Quatre ans plus tard, je gradue dans la tente avec la cohorte de 2018, c’est vraiment un privilège. »

Du succès… et des pépins physiques

En 2018, il subit une fracture du péroné lors du cinquième match de la saison. Il ne reviendra au jeu que lors de la rencontre éliminatoire contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, en finale du championnat de la ligue américaine, conclue par une défaite des Chiefs.

Après la victoire au Super Bowl de 2020, LDT accepte de restructurer son contrat pour aider les Chiefs à libérer de l’espace sous le plafond salarial.

Évidemment, la COVID-19 frappe un mois après la victoire en finale. Le Québécois choisit de faire une croix sur sa saison de la NFL pour prêter main-forte dans les CHSLD, tout en poursuivant sa formation de médecin.

Parce que s’il est rapidement devenu un partant de la formation d’Andy Reid après ses débuts, il n’aura disputé jusque-là qu’une seule saison complète en évitant les blessures, soit sa première. Il profite donc aussi de 2020 pour donner du répit à son corps.

En entrevue avec l’animateur Gregory Charles lors d’une soirée caritative organisée par la Fondation de l’Hôpital général de Montréal en novembre 2020, LDT a expliqué que ce sont surtout les blessures d’usure qui « lui font mal », malgré la fracture de son péroné en 2018.

« Mon sport est très répétitif, lançait-il. Seize fois par année, soixante-cinq fois par match, j’ai un contact avec un joueur plus gros, qui arrive comme un train, et je dois protéger Patrick Mahomes. Ce sont des blessures que je sentirai encore dans 20 ou 30 ans. »

Des récompenses au-delà du sport

Son dévouement dans les CHSLD au temps de la COVID lui a permis d’obtenir des honneurs tels que l’un des titres d’« Athlète de l’année » du Sports Illustrated.

Il s’est aussi vu décerner le trophée Lou Marsh, devenu depuis le prix Étoile du Nord, honneur qui récompense les meilleurs athlètes canadiens annuellement, conjointement avec la vedette de soccer Alphonso Davies. Son engagement dans les CHSLD lui a également valu le prestigieux prix humanitaire Muhammad Ali, remis aux ESPYS en 2021.

« Il manquait de bras et de gens, a-t-il dit à l’époque. Je n’y suis pas allé à titre de médecin, mais d’infirmier/préposé aux bénéficiaires/bénévole/aide-soignant. J’ai surtout eu l’impression de faire partie d’un mouvement de gens qui ont levé la main pour contribuer et faire partie de la solution. »

Sa blouse blanche de médecin est désormais exposée au Temple de la renommée du football américain.

Fin de carrière

Le parcours de Laurent Duvernay-Tardif avec les Chiefs prend fin le 2 novembre 2021 : il est échangé aux Jets de New York. « Me joindre aux Jets m’offre la meilleure chance de jouer », écrit-il sur Twitter après l’annonce. Il avait été à l’écart des terrains pendant une saison complète.

Il dispute huit matchs, dont sept comme partant, mais ne participe pas aux éliminatoires. Sans contrat au terme de la saison, il finit par s’entendre avec les Jets qui lui offrent un contrat avec l’équipe d’entraînement. LDT finit par rejoindre l’équipe première en décembre, et disputera cinq matchs au cours de ce qui deviendra sa dernière saison dans la NFL.

Le joueur de football entame donc la transition vers de nouveaux cieux professionnels. Il commence sa résidence en médecine à l’été 2022. Sa carrière dans les médias québécois est alors déjà bien en marche : il a animé la série documentaire J’ai une question, diffusée sur Canal D en 2021. Il est aussi devenu porte-parole de la Fédération des producteurs de lait du Québec.

Laurent Duvernay-Tardif est également impliqué dans la fondation portant son nom, qui promeut par les arts et le sport de saines habitudes de vie pour les jeunes du Québec.

Il met aussi la main à la pâte dans l’entreprise de ses parents, bien littéralement. LDT était déjà devenu propriétaire de la boulangerie Le pain dans les voiles à Montréal pendant la pandémie, aux côtés de son partenaire de longue date, Sasha Ghavami. En avril 2023, il fait de même avec la succursale de Mont-Saint-Hilaire, dans sa région natale.

À l’heure de la retraite sportive, les options sont vastes pour l’ancien joueur de football chouchou des Québécois.