Les Chiefs et Patrick Mahomes se seraient entendus pour une restructuration de contrat

(Kansas City) Les Chiefs de Kansas City et le joueur par excellence en titre de la NFL, Patrick Mahomes, auraient restructuré leur entente de 10 ans et 450 millions US, qui ferait en sorte d’augmenter considérablement son salaire au cours des quatre prochaines saisons, selon ce qu’a appris l’Associated Press.

Dave Skretta Associated Press

Une personne au fait des négociations s’est confiée sous le couvert de l’anonymat à l’agence de presse américaine, puisqu’elle n’est pas autorisée à discuter du contrat.

L’entente révisée garantit plus d’argent à Mahomes pour les quatre prochaines saisons et les 210,6 millions garantis au cours de cette période représentent le plus haut montant de l’histoire de la NFL.

Mahomes touchera 56,85 millions cette saison ; 44,5 millions en 2024 ; 50 millions en 2025 et 56,76 millions pour la saison 2026.

À ce moment, les Chiefs et Mahomes, qui est âgé de 28 ans, devraient réviser le pacte les liant jusqu’en 2031.

Mahomes avait déjà établi la marque pour le plus lucratif contrat de l’histoire de la NFL, mais plusieurs quarts-arrière ont obtenu plus d’argent annuellement depuis, dont Deshaun Watson (Cleveland), Jalen Hurts (Philadelphie), Lamar Jackson (Baltimore), Justin Herbert (Los Angeles) et Joe Burrow (Cincinnati).

Les Chiefs attendaient de voir quel type d’ententes allaient obtenir Herbert et Burrow avant de restructurer le contrat de Mahomes.