PHOTO ED ZURGA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Chaque semaine, La Presse suggère aux poolers huit joueurs à intégrer à leur alignement et huit joueurs à laisser sur le banc. Voici les 16 choix de la semaine.

Dans la mêlée

Jared Goff (QA, Lions de Detroit)

Jared Goff a lancé un message clair lors de son premier match face aux Chiefs de Kansas City : il est prêt ! Avec de nouvelles cibles comme l’ailier rapproché Sam LaPorta et le demi offensif Jahmyr Gibbs, qui ont répondu positivement, le ballon voyagera face aux Seahawks de Seattle.

Jordan Love (QA, Packers de Green Bay)

Love s’en est très bien tiré à son premier départ de la saison en lançant trois passes de touché et 245 verges. Difficile de croire qu’il sera ébranlé par la défense des Falcons d’Atlanta.

Dalvin Cook (DO, Jets de New York)

PHOTO RUSTY JONES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Dalvin Cook (33)

Avec la blessure d’Aaron Rodgers, les Jets risquent de jouer un peu moins par la passe que prévu. Puis, avec les ennuis à un genou de Breece Hall, Cook pourrait toucher à beaucoup de ballons contre les Cowboys.

Isiah Pacheco (DO, Chiefs de Kansas City)

Il est rapide et fringant. On le savait. Et il s’est révélé être également un receveur drôlement efficace pendant la première semaine. Il sera une option de choix pour Patrick Mahomes contre les Jaguars de Jacksonville.

Mike Williams (R, Chargers de Los Angeles)

Williams a été peu utilisé contre les Dolphins de Miami. Il a tout de même capté quatre des cinq passes dirigées vers lui. Justin Herbert distribuera beaucoup plus le ballon face aux Titans du Tennessee, l’une des pires défenses aériennes.

Christian Kirk (R, Jaguars de Jacksonville)

Discret lors du premier match, Trevor Lawrence n’aura pas le choix de se tourner vers sa cible de prédilection en 2022. Contre la maigre tertiaire des Chiefs, Kirk pourrait s’amuser.

Dalton Kincaid (AR, Bills de Buffalo)

PHOTO KAMIL KRZACZYNSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Dalton Kincaid

Kincaid en sera seulement à son deuxième match en carrière, mais il a montré des signes encourageants à sa première sortie avec quatre réceptions pour 26 verges. Le jeune homme pourrait obtenir de précieux points face aux Raiders de Las Vegas.

David Njoku (AR, Browns de Cleveland)

Il y aura beaucoup de pression sur DeShaun Watson de la part des Steelers de Pittsburgh. C’est pourquoi le colosse David Njoku deviendra une option obligatoire pour les courts gains.

Sur le banc

Dak Prescott (QA, Cowboys de Dallas)

Si la défense des Jets de New York a été capable de lire et de contenir Josh Allen, elle sera capable de lire et de contenir Dak Prescott. Il y a trop de risques à l’envoyer dans la mêlée.

Geno Smith (QA, Seahawks de Seattle)

PHOTO BEN VANHOUTEN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Geno Smith

Smith n’a pas été en mesure de trouver ses aises lors de la première semaine. Contre les explosifs Lions de Detroit, il aura encore de la difficulté à trouver son rythme.

Raheem Mostart (DO, Dolphins de Miami)

Contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, les Dolphins voudront exploiter les zones profondes. Le jeu au sol ne devrait pas faire partie du plan de match plus qu’il ne faut.

Ezekiel Elliott (DO, Patriots de la Nouvelle-Angleterre)

Son rôle est encore à définir dans l’attaque des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il est encore trop tôt pour se jeter dans la gueule du loup avec Zeke comme partant dans son pool à la deuxième semaine.

Jahan Dotson (R, Commanders de Washington)

Il a été le receveur le plus ciblé lors de la première semaine chez les Commanders, mais ce serait surprenant qu’il capte à nouveau quatre passes contre la défense des Broncos de Denver.

Drake London (R, Falcons d’Atlanta)

PHOTO DANNY KARNIK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Drake London

London est le receveur ayant le plus de potentiel chez les Falcons, mais il a été ciblé une seule fois lors du premier match. Quelque chose cloche.

Chigoziem Okonkwo (AR, Titans du Tennessee)

L’ailier rapproché n’a récolté aucune donnée lors du match inaugural. Contre les polyvalents Chargers de Los Angeles, il y a fort à parier que son utilisation sera encore restreinte.

Irv Smith Jr. (AR, Bengals de Cincinnati)

Les Bengals ont été méconnaissables à leur premier match. Joe Burrow voudra reprendre du poil de la bête, alors il s’assurera de nourrir abondamment ses trois receveurs vedettes avant de viser son ailier rapproché.