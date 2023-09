Deonte Banks et Xavier McKinney, des Giants de New York, empêchent Jake Ferguson de capter une passe lors du match contre les Cowboys de Dallas, dimanche dernier.

Pendant toute la saison de la NFL, La Presse suggérera trois duels à suivre chaque semaine. Le match scellé d’avance, où la victoire d’une équipe est presque assurée. Le duel le plus surprenant, où une équipe pourrait battre un rival a priori plus puissant. Puis la partie à ne pas manquer, où le maïs soufflé et la boisson froide seront nécessaires pour accompagner l’action.

La certitude

Giants de New York contre Cardinals de l’Arizona (dimanche, 16 h 05)

PHOTO BRYAN WOOLSTON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Daniel Jones

Plusieurs éléments laissent présager une victoire des Giants. D’abord, les chances que l’équipe marque plus de points que lors de son match inaugural sont plutôt bonnes. Les New-Yorkais se sont fait lessiver 40 à 0, à la maison, par leurs grands rivaux, les Cowboys de Dallas. Contrairement à ce qu’elle a laissé paraître, la troupe de Brian Daboll compte sur des joueurs de caractère. Daniel Jones, Saquon Barkley et compagnie rebondiront. D’autant qu’ils affronteront les pauvres Cardinals de l’Arizona, qui ont subi une défaite contre les tout aussi démunis Commanders de Washington. Il faudra s’attendre à un déluge de points des visiteurs.

Prédiction : 36-14 Giants

La surprise

Browns de Cleveland contre Steelers de Pittsburgh (lundi, 20 h 15)

PHOTO GENE J. PUSKAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS George Pickens (14), lors du match contre les 49ers la semaine dernière

Les deux formations ont connu des destins inattendus lors de la première semaine d’activités. Les Steelers ont été humiliés face aux 49ers de San Francisco. L’équipe de Mike Tomlin a été incapable de créer quoi que ce soit, et devant une attaque dévastatrice, même la puissante défense de Pittsburgh n’a pas tenu le coup. Les Browns, quant à eux, ont complètement étouffé l’attaque des Bengals, limitant le quart Joe Burrow à seulement 82 verges par la passe. Les choses s’équilibreront cette semaine. Le quart Kenny Pickett et le receveur George Pickens trouveront le moyen de produire. Et malgré l’absence de Cam Heyward, les Steelers remettront les Browns à leur place, eux qui arriveront dans la ville de l’acier avec un excès de confiance.

Prédiction : 21-17 Steelers

L’immanquable

Chiefs de Kansas City contre Jaguars de Jacksonville (dimanche, 16 h)

PHOTO DARRON CUMMINGS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière des Jaguars de Jacksonville Trevor Lawrence

Le dernier match entre les deux équipes avait des allures de vaudeville. C’était au deuxième tour des éliminatoires, la saison dernière, et les Chiefs l’avaient emporté par sept. C’est dans ce match que Patrick Mahomes s’était blessé à une cheville. Et les Jags s’étaient bien débrouillés contre les futurs champions du Super Bowl. Le duel de dimanche promet, car les Chiefs pourront compter sur le retour de leur ailier rapproché Travis Kelce et leur chasseur de quart Chris Jones. Toutefois, les Jaguars donneront du fil à retordre à la tertiaire des Chiefs, le maillon faible de l’équipe. Calvin Ridley et Zay Jones seront bien alimentés par un Trevor Lawrence de plus en plus confiant.

Prédiction : 41-36 Chiefs