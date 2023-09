(Philadelphie) Deux défaites en cinq jours placent déjà les Vikings du Minnesota dans une position difficile à surmonter pour les équipes de la NFL.

Rob Maaddi Associated Press

Depuis 1990, seuls 31 des 270 clubs (11,5 %) qui ont débuté une saison 0-2 se sont qualifiés pour les éliminatoires. Les Bengals de Cincinnati se sont remis de leurs deux premières défaites de la saison, l’an dernier, pour terminer 12-4 et atteindre le match de championnat de l’Association Américaine.

Les Vikings doivent inverser la tendance perdante après un autre effort inégal lors d’une défaite 34-28 contre les Eagles de Philadelphie, jeudi soir. Ils ont commis quatre échappés coûteux, dont celui de Justin Jefferson, qui a perdu le ballon hors des limites de la zone des buts. Ce revers faisait suite à celui rempli d’erreurs contre les Buccaneers de Tampa Bay, lors de la première semaine de la saison.

« Nous nous sommes tirés dans le pied avec les revirements, a indiqué le quart des Vikings Kirk Cousins. C’est simplement difficile de gagner dans cette ligue quand nous perdons la bataille des revirements, encore moins par la marge avec laquelle nous l’avons perdue. Nous devons donc corriger ces erreurs et ne pas laisser ça continuer. »

Six autres équipes ayant participé aux éliminatoires en 2022 risquent de commencer avec une fiche de 0-2, dont les trois meilleures de l’Américaine l’année dernière. Les Chiefs de Kansas City, les Bengals et les Bills de Buffalo ont tous perdu leur premier match de saison. Tout comme les Chargers de Los Angeles, les Giants de New York et les Seahawks de Seattle.

Seuls les Cowboys de Dallas de 1993, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre de 2001 et les Giants de New York de 2007 ont remporté le Super Bowl après avoir débuté leur saison avec un dossier de 0-2.

« Ça ne fait pas du bien. Vous voulez gagner, a déclaré Patrick Mahomes, double lauréat du titre de joueur le plus utile du Super Bowl. Évidemment, je serai motivé autant que je l’ai toujours été. C’est pour aller là-bas et gagner cette semaine. C’est une excellente opportunité d’affronter une grande équipe de football, donc je suis excité de ça. »

Mahomes et les Chiefs rendent visite aux Jaguars de Jacksonville lors d’un match revanche des éliminatoires. La bataille à venir sera donc difficile. Voir d’autres équipes précédemment en éliminatoires perdre rapidement dans la saison n’est pas un réconfort pour Mahomes.

« On ne sait jamais ce qui va se passer dans cette ligue, a-t-il soutenu. Les équipes perdent chaque semaine. C’est la parité. C’est le but de cette NFL et tout le monde peut battre tout le monde. Vous devez arriver avec la mentalité que vous allez jouer votre meilleur football. J’ai trouvé que nous avions manqué de ça la semaine dernière et nous jouions contre une bonne équipe de football.

« Je ne m’inquiète pas pour les autres équipes de la ligue parce que vous ne savez jamais qui sera au sommet à la fin de l’année. Vous essayez simplement d’y aller et d’être le meilleur. Vous pouvez l’être et accumuler autant de victoires que possible. »

Geno Smith et les Seahawks ont également un défi majeur à relever en essayant d’éviter de présenter une fiche de 0-2. Ils rendent visite aux Lions de Detroit, qui ont surpris les Chiefs lors du match d’ouverture de la NFL, le 7 septembre.

PHOTO BEN VANHOUTEN, ASSOCIATED PRESS Geno Smith

« Ce n’est pas la façon dont nous voulions commencer, mais personne ne baisse la tête, a exprimé Smith. Tout le monde cherche des moyens de s’améliorer et a vraiment hâte de prendre la route dans un environnement difficile et d’essayer de gagner. Je pense que tout le monde est vraiment concentré. Il y a un énorme sentiment d’urgence et nous nous entraînons comme si c’était le cas. »

Joe Burrow et les Bengals affronteront les Ravens de Baltimore à domicile dimanche, après une performance lamentable lors d’une défaite 24-3 à Cleveland. Ils ne paniqueront probablement pas s’ils perdent, car ils savent ce qu’il faut pour se ressaisir après avoir commencé la campagne avec une fiche de 0-2.

Les Bills accueillent les Raiders de Las Vegas, après une défaite frustrante en prolongation contre les Jets de New York, qui ont perdu Aaron Rodgers lors de son quatrième jeu en raison d’une blessure au tendon d’Achille. Le quart des Bills Josh Allen a commis quatre revirements dans celle-ci.

Dans la compétitive section Est de l’Américaine, une fiche de 0-2 pour lancer la saison ne serait pas idéale pour une équipe avec des attentes de Super Bowl.

Nous sommes emballés de retourner sur le terrain et de nous débarrasser de ce goût amer », a affirmé Allen.

Les Chargers rendent visite aux Titans du Tennessee. Les deux équipes ont perdu leur première sortie alors une d’entre elles glissera à 0-2, à moins d’un match nul.

« Vous devez faire face aux lourdes défaites de la NFL lorsqu’elles se produisent, et vous devez en tirer des leçons rapidement », a noté l’entraîneur-chef des Chargers, Brandon Staley.

Les Giants prennent la direction de l’Arizona pour se mesurer aux Cardinals, qui ont également perdu leur premier match, mais qui n’ont aucune ambition d’éliminatoires lors de cette année de reconstruction.