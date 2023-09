(East Rutherford) Les Jets de New York ont signé l’une de leurs plus belles victoires des dernières années — sauf qu’ils n’ont pu la savourer pleinement.

Dennis Waszak fils Associated Press

Ils pourraient devoir terminer la saison sans leur meneur en attaque.

Le quart Aaron Rodgers s’est blessé dès la quatrième remise du match des Jets, lundi soir, mais la formation new-yorkaise l’a tout de même emporté 22-16 en prolongation contre les Bills de Buffalo. Après la rencontre, l’entraîneur-chef des Jets Robert Saleh a indiqué qu’il s’agit vraisemblablement d’une blessure au tendon d’Achille de la jambe gauche.

« Ça nous a surpris, a admis le demi de coin des Jets Sauce Gardner. Mais nous voulions absolument gagner ce match pour lui. »

Rodgers a été victime d’un sac du quart de Leonard Floyd et a chuté de manière inhabituelle sur la pelouse. Saleh a mentionné que Rodgers, qui est âgé de 39 ans, subira un test d’imagerie par résonance magnétique mardi matin, après que ceux effectués pendant la rencontre se soient révélés négatifs.

« Je suis préoccupé par son tendon d’Achille, a admis Saleh, l’air grave. Le test d’imagerie par résonance magnétique confirmera probablement ce qui se produira, donc nos prières sont avec lui ce soir. Mais ça regarde plutôt mal. »

Ç’a jeté de l’ombre à la rencontre — remportée par les Jets après que la recrue Xavier Gipson eut retourné un botté de dégagement sur 65 verges pour le touché victorieux en prolongation —, ainsi que sur la saison des Jets.

Il s’agissait du troisième retour de botté de dégagement retourné en touché en prolongation dans l’histoire de la NFL. Les deux autres ont été faits par Patrick Peterson (2011), des Cardinals de l’Arizona, et Tamarick Vanover (1995), des Chiefs de Kansas City.

« Ç’a été des montagnes russes d’émotions », a reconnu Gardner.

La défense agressive des Jets a provoqué quatre revirements de la part du quart des Bills Josh Allen, dont trois interceptions de Jordan Whitehead, à l’occasion d’un match imprévisible et parfois chaotique.

« Nous nous sommes tirés dans le pied, a convenu l’entraîneur-chef des Bills Sean McDermott. Quand tu commets quatre revirements, ça devient difficile de gagner dans cette ligue. Tu affrontes deux adversaires : l’un sur les lignes de côté à l’autre bout du terrain, et toi-même. C’est ce qui s’est produit ce soir, et ce n’est pas la bonne formule pour gagner des rencontres. »

Pour sa part, Allen a égalé un sommet personnel avec quatre revirements et présente maintenant une fiche de 0-5 en carrière en prolongation, incluant les matchs éliminatoires.

« J’ai coûté la victoire à notre équipe ce soir, a déclaré Josh Allen, qui a réussi 29 de ses 41 passes, pour 236 verges et une passe de touché à Stefon Diggs. C’est moche quand tu as l’impression d’être la cause de cette défaite, et ce soir j’ai été la raison de notre défaite. »