(East Rutherford) Noah Igbinoghene a retourné une tentative de placement bloquée sur 58 verges pour le touché, DaRon Bland a marqué plus tard au premier quart, et les Cowboys de Dallas ont dominé les Giants de New York 40-0 dimanche.

Tom Canavan Associated Press

Tony Pollard a inscrit deux touchés sur de courtes distances et les Cowboys ont provoqué trois revirements, en plus de réaliser sept sacs du quart contre Daniel Jones.

Cette défaite par blanchissage était celle avec le plus gros écart entre les deux équipes, dépassant le gain de 35-0 des Cowboys contre les Giants en 1995, également en match d’ouverture. Il s’agissait aussi du jeu blanc le plus impressionnant de l’histoire des Cowboys en match d’ouverture, surpassant celui de 38-0 contre les Colts de Baltimore en 1978.

Les Cowboys ont très peu sollicité leur quart-arrière Dak Prescott, ainsi que leur attaque. Ils ont aussi bénéficié de deux placements de leur nouveau botteur Brandon Aubrey.

L’écart de 26-0 à la mi-temps représentait le quatrième plus important de l’histoire de la NFL pour une équipe locale lors de la première semaine d’activités, n’étant surpassé que par l’écart de 34-0 des Eagles de Philadelphie contre les Buccaneers de Tampa Bay en 1988. Les autres matchs affichant un plus grand écart ont impliqué les Steelers de Pittsburgh (qui tiraient de l’arrière 30-0 contre les Browns de Cleveland en 1989) et les Colts (27-0 à la mi-temps contre les Rams de Los Angeles) en 1954.

Pollard a obtenu son premier touché sur un jeu d’une seule verge pour les Cowboys, au troisième quart. KaVontae Turpin a ajouté une course de sept verges pour le touché au quatrième quart.

Prescott a complété 13 passes en 24 tentatives pour 143 verges de gains, en route vers sa 11e victoire d’affilée contre les Giants.