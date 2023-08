Carl Hagelin prend sa retraite après avoir remporté la coupe Stanley à deux reprises avec les Penguins de Pittsburgh, en 2016 et 2017.

Carl Hagelin a annoncé sa retraite de la LNH à l’âge de 35 ans, citant une blessure à l’œil qui l’a tenu à l’écart du jeu pendant près d’un an et demi.

Stephen Whyno Associated Press

Hagelin n’a pas joué depuis qu’il a été atteint à l’œil gauche par un bâton lors d’un entraînement des Capitals de Washington, le 1er mars 2022. Il a subi une intervention chirurgicale et l’équipe a rapidement qualifié la blessure de sérieuse, avec des inquiétudes concernant la qualité de la vie de Hagelin à l’extérieur du hockey.

Le Suédois a également subi une intervention chirurgicale à la hanche en février. Elle a suivi une arthroscopie subie en octobre, visant à tenter de guérir une blessure chronique à la hanche gauche.

Hagelin a annoncé sa décision par l’entremise d’une publication sur son compte Instagram, mercredi, parlant de sa carrière comme une route extraordinaire qui s’arrête ici.

« Malheureusement, ma blessure à l’œil est trop grave pour continuer à jouer au sport que j’aime, a-t-il déclaré. Je tiens à remercier tous mes incroyables coéquipiers, médecins et autres membres du personnel que j’ai rencontrés et avec lesquels j’ai joué au fil des années. »

Hagelin prend sa retraite après avoir remporté la coupe Stanley à deux reprises avec les Penguins de Pittsburgh, en 2016 et 2017.

Choix de sixième ronde des Rangers de New York en 2007, Hagelin les a assez impressionnés pendant quatre ans à l’Université du Michigan pour gagner une place dans les rangs mineurs. Il n’a disputé que 17 matchs dans la Ligue américaine de hockey avant d’être rappelé dans la LNH et il y est resté plus d’une décennie.

Depuis ses débuts en 2011, Hagelin a disputé 854 matchs en saison et en séries en 11 campagnes avec les Rangers, les Ducks d’Anaheim, les Kings de Los Angeles, les Penguins et les Capitals.