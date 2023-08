Bobby Baun, un défenseur reconnu pour avoir aidé les Maple Leafs de Toronto à gagner la coupe Stanley en 1964 malgré une fracture à une jambe, est décédé à l’âge de 86 ans.

La Presse Canadienne

L’Association des anciens joueurs de la LNH a annoncé son décès mardi, mais la cause n’a pas été dévoilée.

Né le 9 septembre 1936 à Lanigan, en Saskatchewan, Baun a disputé 17 saisons dans la LNH.

Le défenseur de cinq pieds neuf pouces a récolté 37 buts, 187 aides et 1489 minutes de punition en 964 matchs entre 1956 et 1973. Il a ajouté trois buts, 12 aides et 171 minutes de punition en 96 rencontres de séries éliminatoires.

Baun a remporté la coupe Stanley avec les Maple Leafs en 1962, 1963, 1964 et 1967. Il a fait sa place parmi les légendes de l’équipe lors de la finale en 1964 face aux Red Wings de Detroit, quand il a marqué en prolongation lors du sixième match. Il a plus tard révélé qu’il a marqué malgré une jambe fracturée.

Il avait quitté la patinoire sur une civière avec 13 : 15 à faire en troisième période, après avoir bloqué un tir de Gordie Howe alors que les Leafs étaient en infériorité numérique.

« Je ne ressentais plus rien et je ne comprenais pas ce qui se passait, avait dit Baun en entrevue après le match. Et quand je me suis placé pour la mise en jeu, j’ai entendu quelque chose casser et je me suis effondré.

« Ils ont gelé ma jambe et elle est correcte maintenant. Je ne ressens rien parce qu’elle est gelée. »

Après avoir quitté la glace, Baun a demandé aux médecins s’il courait des risques d’aggraver la blessure et ils ont dit non.

Avec la cheville gelée et enrubannée, Baun est revenu au jeu tard en troisième période. Il a ensuite marqué le but vainqueur à 1 : 43 de la prolongation à l’aide d’un tir de la pointe droite qui a surpris le gardien Terry Sawchuk. Les Maple Leafs ont ainsi gagné 4-3.

Baun a aussi disputé le septième match, même s’il avait de la difficulté à marcher. Les Leafs ont gagné 4-0 à domicile, soulevant la coupe Stanley pour une troisième année de suite.

« J’ai passé un examen aux rayons X seulement après que nous ayons gagné la coupe et ils ont trouvé une fracture juste au-dessus de ma cheville, a raconté Baun dans une entrevue plusieurs années plus tard avec Brian McFarlane. J’ai porté un plâtre pendant six semaines. Est-ce que ça en a valu la peine ? Absolument. Je tenais à ce point-là à gagner la coupe Stanley. Et la plupart des joueurs de hockey vous diraient la même chose. »

Baun a disputé ses 11 premières saisons dans la LNH avec les Maple Leafs avant d’être sélectionné par les Seals d’Oakland lors du repêchage d’expansion de 1967. Il a disputé une saison avec les Seals avant de passer aux Red Wings l’année suivante. Baun est ensuite retourné chez les Maple Leafs en 1970 et pour le reste de sa carrière.