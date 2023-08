PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Après un dur revers lors d’un référendum en mai, les Coyotes ont décidé de prendre leur avenir en main en soumettant une offre d’achat pour un terrain situé à Mesa, en Arizona.

C’est ce que l’équipe a affirmé mercredi matin par l’entremise d’un communiqué.

« Nous pouvons confirmer que le propriétaire, président et gouverneur des Coyotes, Alex Meruelo, a signé une lettre d’intention pour l’achat d’une parcelle de terrain située à Mesa, en Arizona, qui pourrait accueillir un aréna et un quartier de divertissement pour le club », peut-on lire.

« L’équipe […] veut faire de l’Arizona le lieu d’implantation permanent du club. Outre cette propriété à Mesa, le club continuera d’explorer d’autres sites potentiels dans l’East Valley. »

En mai, les Coyotes ont tenté de convaincre la population de Tempe de voter en faveur d’un mégaprojet d’une valeur de 2,3 milliards US, qui devait être érigé sur des terrains publics. Toutefois, la proposition a été refusée avec plus de 56 % des voix et a du même coup renvoyé les Coyotes à la planche à dessin.

Or, cette nouvelle offre d’achat vise un terrain privé, ce qui permet de passer outre un référendum.

Pour les deux prochaines campagnes, les Coyotes évolueront au Mullett Arena, une enceinte universitaire de 5000 places sur le campus de l’État de l’Arizona. Les Coyotes ont également une année d’option en 2025-2026 pour revenir à cet amphithéâtre tout en respectant les délais demandés par la LNH.

« Nous souhaitons remercier Gary Bettman, commissaire de la LNH, et Bill Daly, commissaire adjoint, pour leur soutien indéniable aux efforts du club en vue de trouver une solution permanente pour l’aréna. Nous voulons également souligner leur reconnaissance du fait que l’Arizona est un marché formidable pour le hockey. »

Si la situation est encore nébuleuse concernant le futur de l’équipe hors glace, sur la patinoire les Coyotes entameront la saison 2023-2024 avec plusieurs renforts. Les défenseurs Matt Dumba, Sean Durzi et Troy Stecher ainsi que les attaquants Jason Zucker, Alex Kerfoot, Nick Bjugstad et selon leur communiqué « le meilleur espoir au monde », Logan Cooley se grefferont à l’équipe pour la prochaine saison.