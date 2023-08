Le gardien Jeremy Swayman obtient 3,475 millions US en arbitrage salarial

(Boston) Au terme du processus d’arbitrage salarial, le gardien des Bruins de Boston Jeremy Swayman a obtenu un contrat d’une saison et de 3,475 millions US.

La Presse Canadienne

La décision a été rendue mardi, deux jours après l’audience de dimanche. Les Bruins ont choisi une entente d’une saison plutôt que deux.

Swayman, 24 ans, devrait partager le travail devant la cage des Bruins avec le Linus Ullmark, qui a été l’un des trois gardiens nommés pour le trophée Vézina. Les deux hommes ont remporté le trophée WilliamM. – Jennings remis à l’équipe ayant conservé la plus faible moyenne de buts alloués.

En 37 rencontres en 2022-2023, Swayman a montré une fiche de 24-6-4, une moyenne de 2,27 et un taux d’efficacité de ,920. Il a été sélectionné en quatrième ronde par les Bruins lors du repêchage de la LNH en 2017.

Swayman est le deuxième gardien à avoir eu recours à l’arbitrage salarial au cours de cette saison morte. Ilya Samsonov, des Maple Leafs de Toronto, a été le premier, obtenant une entente d’un an et de 3,55 millions US.

Frederic évite l’arbitrage

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Trent Frederic (11)

Trent Frederic devait lui aussi passer en arbitrage, mais les deux clans se sont entendus à quelques heures de l’audience. L’attaquant a signé un pacte de deux saisons et de 4,6 millions.

Frederic, qui était joueur autonome avec compensation, a établi des sommets personnels la saison dernière en amassant 17 buts et 14 aides en 79 rencontres. Il a été blanchi de la feuille de pointage en cinq sorties lors des séries éliminatoires.

L’Américain âgé de 25 ans en était à sa troisième saison complète dans la LNH.

Choix de premier tour des Bruins en 2016, 29e au total, Frederic a récolté 29 buts et 25 aides en 198 rencontres dans la LNH.