Ryan McLeod signe pour deux ans et 4,2 millions

(Edmonton) Les Oilers d’Edmonton et l’attaquant Ryan McLeod ont évité l’arbitrage salarial, mardi, en vertu d’un contrat de deux saisons et de 4,2 millions US.

La Presse Canadienne

Les deux parties devaient faire valoir leurs arguments devant l’arbitre vendredi.

Âgé de 23 ans, McLeod a disputé 57 matchs en 2022-23. Il a marqué 11 buts et ajouté 12 aides pour établir une nouvelle marque personnelle de 23 points. Il a également ajouté cinq mentions d’aides en 12 rencontres éliminatoires.

Le défenseur Evan Bouchard est le dernier joueur autonome avec compensation en vue de la prochaine campagne.

L’arrière de 23 ans vient de connaître une deuxième saison consécutive d’au moins 40 points, cumulant huit buts et 40 points en 82 sorties. Il a brillé lors des séries éliminatoires avec quatre filets et 17 points en 12 parties.

Les Oilers ont terminé deuxièmes dans la section pacifique en 2022-23 en vertu d’un dossier de 50-23-9. Ils ont été éliminés par les Golden Knights de Vegas – éventuels champions de la coupe Stanley – en six parties en deuxième ronde.