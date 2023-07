Jesse Ylönen a inscrit 16 points (6 buts, 10 passes) en 37 matchs la saison dernière à Montréal, et a amassé 32 points (11 buts, 21 passes) en 39 sorties avec le Rocket.

Le Canadien ne compte plus de joueur autonome dans ses rangs. Dernier patineur sans contrat cet été dans l’organisation, Jesse Ylönen a signé un contrat d’un an avec le Tricolore, a annoncé l’équipe lundi matin.

Il s’agit d’une entente à deux volets, ce qui signifie que s’il est cédé à Laval, Ylönen ne touchera pas son plein salaire de la LNH. On ignore cependant quel est ce salaire, puisque le CH a gardé secrète cette information.

Selon Renaud Lavoie, de TVA Sports, il s’agit d’une entente de 775 000 $ dans la LNH et de 200 000 $ dans la Ligue américaine, avec un salaire garanti de 275 000 $.

Ylönen doit toutefois maintenant transiter par le ballottage pour être cédé dans la Ligue américaine, étape qu’il n’a jamais eue à passer jusqu’ici dans sa carrière. Le surplus d’attaquants attendu à Montréal cet automne rendra donc son dossier intéressant à suivre.

Ylönen a inscrit 16 points (6 buts, 10 passes) en 37 matchs la saison dernière à Montréal, et a amassé 32 points (11 buts, 21 passes) en 39 sorties avec le Rocket. Il a essentiellement passé la deuxième moitié de saison dans la LNH ; à compter du 11 janvier, il a été cédé deux fois au Rocket : une fois pendant la semaine de relâche du CH, l’autre fois dans la dernière semaine du calendrier, pour aider le club-école du CH dans sa poussée vers les séries.

Le fait qu’il doive se contenter d’un contrat à deux volets laisse toutefois croire que sa place n’est pas assurée à Montréal. Rafaël Harvey-Pinard, un joueur rendu essentiellement au même point dans sa carrière qu’Ylönen, a eu droit à une entente à un seul volet, de deux saisons, plus tôt cet été.

Le Canadien compte sur 14 attaquants qui détiennent des contrats à un volet en vue de la saison prochaine. À eux s’ajoutent Juraj Slafkovsky et Sean Farrell, qui ont disputé des matchs avec le Tricolore la saison dernière, sans oublier Emil Heineman, qui devrait se battre pour un poste.

Ylönen a été repêché au 2e tour (35e au total) par le CH en 2018. Cette année-là, Montréal avait repêché 11 joueurs, dont 7 dans le top 100. Ylönen et le défenseur Jordan Harris sont les deux seuls qui sont toujours membres de l’organisation. Jesperi Kotkaniemi et Alexander Romanov ont toutefois tous les deux rapporté des choix de 1er tour à l’équipe, des choix qui ont ensuite permis au Canadien d’acquérir Christian Dvorak et Kirby Dach.

Caufield, Newhook et les autres

Ce contrat conclut une saison morte relativement feutrée pour Kent Hughes en termes de contrats. Outre l’entente de 8 ans et 62,8 millions de dollars à Cole Caufield, Alex Newhook (4 ans, 11,6 millions) est le seul autre joueur à avoir signé une entente d’une valeur totale supérieure à 10 millions de dollars.

Le directeur général du Canadien pourra maintenant se pencher sur les dossiers de ses joueurs qui écouleront leur dernière année de contrat en 2023-2024. La plupart d’entre eux ont le droit de signer une prolongation de contrat depuis le 1er juillet.

Samuel Montembeault, Sean Monahan, Mike Hoffman, Rem Pitlick et Chris Wideman deviendront tous joueurs autonomes sans compensation à l’été 2024. On peut présumer que du lot, Montembeault est le plus susceptible de signer une prolongation dans les prochains mois. L’an dernier, son collègue gardien Jake Allen avait signé sa prolongation de contrat le 1er octobre, pendant le camp d’entraînement.

Monahan sera un autre dossier intrigant, mais comme il détient une entente d’un an, il ne peut pas parapher de nouvelle entente avant le 1er janvier. Il faudra aussi voir, rendu là, si le Canadien voudra le retenir à long terme, ou l’échanger à une équipe qui aspire aux grands honneurs.

Arber Xhekaj et Justin Barron sont les principaux joueurs autonomes avec compensation de l’été 2024, en plus d’Ylönen.