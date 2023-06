La Ligue nationale de hockey (LNH) ne s’est pas fait d’amis en retirant les chandails thématiques aux couleurs des fiertés LGBTQ+. Équipe Montréal décrie haut et fort cette décision.

Par l’entremise d’un communiqué émis jeudi, l’organisme dédié aux sports et loisirs pour la communauté LGBTQ+ a indiqué qu’il ne pouvait que « déplorer la situation ». Les membres d’Équipe Montréal demandent également aux élus de les soutenir dans leur dénonciation de la LNH.

La ligue a récemment annoncé qu’elle mettra fin au port de chandails thématiques lors des échauffements dès la saison prochaine. Les équipes du circuit Bettman organisent des soirées thématiques depuis longtemps, mais la situation est devenue un enjeu la saison dernière, alors que plusieurs joueurs ont refusé de porter le chandail de la Fierté. Ce fut notamment le cas de l’ailier droit du Tricolore, Denis Gurianov, qui avait boycotté la période d’échauffement durant la soirée de la Fierté du Canadien.

« La réaction de repli de la LNH face à l’intolérance de certains de ses joueurs envers les personnes LGBTQ+ envoie un message clair pas seulement à ses fans, mais à toutes les personnes impliquées dans le hockey, peut-on lire dans le communiqué d’Équipe Montréal. On leur confirme que même dans la plus grande ligue professionnelle de hockey, les personnes LGBTQ+ sont une distraction et qu’il n’est pas nécessaire de travailler à leur inclusion. »

En plus des soirées pour la Fierté, des soirées pour souligner les militaires, le combat contre le cancer ou le Mois de l’histoire des Noirs avaient notamment été organisées par le CH la saison dernière. Les équipes pourront continuer de tenir ce genre d’évènements, mais les joueurs ne pourront plus porter de chandails dédiés à ces causes.

La réaction de la ligue face aux « quelques controverses impliquant une minorité de joueurs et d’organisations » soulève des questions sur son « réel engagement », aux yeux d’Équipe Montréal. La décision « jette une chape de plomb sur les avancées obtenues dans un milieu encore généralement hostile à la diversité et à la différence », souligne-t-on.