Le CH et sa culture d’entreprise

Le co-directeur du recrutement du Canadien, Nick Bobrov, a lancé un truc important lors de son point de presse en compagnie de Martin Lapointe, jeudi. Il a évoqué le mot culture, en prenant soin de préciser qu’il s’agissait d’un élément qu’on devait retenir de son laïus.

David Reinbacher correspondait au profil recherché par le CH dans la culture d’entreprise qu’on cherche à instaurer. Matvei Michkov, malgré tout son talent, n’y correspondait pas.

Montréal est prêt à vivre avec l’idée de voir le jeune Michkov connaître de grandes saisons offensives dans la LNH, à son arrivée en Amérique du Nord, en 2026 ou plus tard, avec les Flyers de Philadelphie. Mais visiblement, il ne croyait pas le garçon se transformer en joueur d’équipe, respectueux de l’autorité et des consignes collectives, ouvert aux enseignements.

La Russie est difficile d’accès, mais les réseaux cellulaires y entrent, aux dernières nouvelles. Les équipes de la LNH y ont leurs antennes. Michkov a joué avec d’anciens joueurs de la Ligue nationale à St Petersburg et Sotchi.

Martin Lapointe a aussi affirmé jeudi avec discuté avec son ancien coéquipier des Red Wings de Detroit, le légendaire Igor Larionov, désormais entraîneur du Torpedo de Novgorod, dans la KHL, pour s’enquérir du potentiel de son défenseur Bogdan Konyushkov, que Montréal a repêché au cinquième tour jeudi. Il serait étonnant que les deux hommes n’aient pas discuté de Michkov.

Soyons clairs : le Canadien n’a jamais eu l’intention de repêcher Matvei Michkov. Quitte, on le répète, à laisser des buts sur la table. Parce que pour gagner, au hockey, ça ne prend pas seulement des buts, mais un esprit de sacrifice, de la volonté, du jeu collectif, de la fiabilité défensive.

Les champions en titre de la Coupe Stanley, les Golden Knights de Vegas, ne comptaient d’ailleurs aucun marqueur de 30 buts ou plus, et aucun joueur n’a atteint la marque des 70 points.

Attention aux comparaisons

Certains fans extrapolent déjà. Michkov obtiendra 120 points dans la Ligue nationale de hockey et marquera 50 buts. Et d’après leur logique, David Reinbacher devra s’établir à titre de défenseur numéro un dans la Ligue nationale de hockey sans quoi il s’agira d’un choix raté.

Il s’agit d’une curieuse logique, compte tenu du fait que le CH n’a jamais songé à repêcher Michkov. L’organisation n’a pas fait l’exercice de mesurer le talent de l’un par rapport à l’autre, elle a décidé de renoncer à Michkov parce que son profil ne correspondait pas à la culture de l’entreprise.

Pour être juste envers David Reinbacher, il ne faudrait pas le comparer à Michkov, mais à ce qu’un cinquième choix au total peut devenir.

Il y a une chance sur deux de mettre la main sur une éventuelle vedette de la LNH, disent les études, et 95 % de probabilité d’obtenir un joueur établi.

En quinze cuvées, entre 2019 et 2006, on dénombrait, récemment dans cette chronique, deux centres numéro un, trois centres numéro deux, trois défenseurs numéro un ou en voie de l’être, deux défenseurs défensifs de deuxième ou troisième paire, un ailier de premier trio, un ailier de troisième trio et trois échecs.

Au 5e rang

Centres numéro un : 2

Centres numéro deux : 3

Ailier de premier trio : 1

Ailier de troisième trio : 1

Défenseur numéro un : 2

Défenseur défensif : 2

Échecs : 3

2020

Jake Sanderson, défenseur, Ottawa

Potentiel défenseur numéro un

2019

Alex Turcotte, centre, Los Angeles

En mode survie dans la Ligue américaine

2018

Barrett Hayton, centre, Arizona

Potentiel centre numéro un ou deux

2017

Elias Pettersson, centre, Vancouver

Centre numéro un

2016

Olli Juolevi, défenseur, Vancouver

Échec

2015

Noah Hanifin, défenseur, Caroline

Défenseur numéro deux

2014

Michael Dal Colle, ailier, NY Islanders

Échec

2013

Elias Lindholm, centre, Caroline

Centre numéro un

2012

Morgan Rielly, défenseur, Toronto

Défenseur numéro un

2011

Ryan Strome, NY Islanders

Centre numéro deux

2010

Nino Niederreiter, ailier, NY Islanders

Troisième trio

2009

Brayden Schenn, centre, Los Angeles

Centre numéro deux

2008

Luke Schenn, défenseur, Toronto

Défenseur défensif, 2e ou 3e paire

2007

Karl Alzner, défenseur, Washington

Défenseur défensif, 2e ou 3e paire

2006

Phil Kessel, ailier, Boston

Attaquant de premier trio

Du lot, Elias Pettersson constitue probablement la seule grande vedette. À moins que vous ne considériez Kessel comme tel.

Si David Reinbacher devient un défenseur de première paire, avec un partenaire comme Kaiden Guhle ou Lane Hutson, Montréal aura gagné son pari.

D’ici là, il faudra laisser ce jeune Autrichien se développer à son rythme. Et lui suggérer de se tenir loin des réseaux sociaux.

Le fait que l’organisation songe désormais à le laisser jouer une année supplémentaire en Suisse, à l’abri des mauvaises langues, en dit long sur le marché de Montréal, parfois extraordinaire, parfois pourri à la moelle…

* Rondelle libre fait relâche pour l'été. On se revoit en août. Bon été à tous !

Jamais trop de gardiens…

Pour la première fois depuis 1977, le Canadien a repêché au moins trois gardiens dans la même cuvée. Montréal en avait repêché sept il y a 46 ans, mais le repêchage comportait… 15 tours !

Le CH n’avait pas choisi plus d’un gardien dans le même repêchage depuis Christopher Heino-Lindberg (6e tour) et Jaroslav Halak (9e tour) en 2003.

Montréal a employé pareille stratégie huit autres fois entre 1977 et 2003. En 1994, l’organisation a pu développer deux gardiens numéro un, José Théodore et Tomas Vokoun, mais ce dernier a été perdu au profit de Nashville avant d’éclore.

En 1984, le Canadien a mis la main sur l’un, sinon le plus grand gardien de l’histoire, Patrick Roy. Le gardien repêché après lui, prénommé Troy, n’a jamais percé, mais il a fait naître l’un des grands joueurs de l’histoire, Sidney Crosby…

Par ailleurs, s’il a été plutôt avare de commentaires en point de presse jeudi, Martin Lapointe a révélé aux confrères Martin McGuire et Dany Dubé sur les ondes du 98,5 après le repêchage que le gardien américain Jacob Fowler, repêché au troisième tour par l’équipe, figurait au premier rang sur la liste de l’organisation à cette position, devant Adam Gajan, Michael Hrabal, Trey Augustine, Carson Bjarnason et Damian Clara, tous repêchés au second tour.

Fowler, gardien par excellence la saison dernière dans l’USHL, Quentin Miller (4e tour) et Yevgeni Volokhin (5e tour) s’ajoutent aux Cayden Primeau, Jakub Dobes, Emmett Croteau et Joe Vrbetic dans le groupe d’espoirs du CH à ce poste.

Plus de détails dans le texte de notre envoyé spécial Simon-Olivier Lorange.