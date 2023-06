Le 25 février, le CF Montréal a entamé sa campagne 2023 en MLS contre l’Inter Miami. Pour ce premier duel tant attendu de la saison, Mathieu Choinière a commencé la rencontre sur le banc. Il est toutefois venu en renfort pour la deuxième demie. Bref, on parle ici d’un scénario typiquement choinièresque et à l’image de ses cinq premières années au club. Du moins, jusque-là.

Si on fait un petit saut dans le temps de quatre mois, voilà que le milieu de terrain québécois a été sélectionné pour le match des étoiles de la MLS. Du même coup, il sera le seul Canadien et aussi le seul joueur d’un club de l’Unifolié à cet évènement. C’est un sacré tour de force.

Que s’est-il passé entre la fin février et la fin juin, pour en arriver là ? Eh bien, Choinière est devenu un incontournable dans le onze de départ d’Hernán Losada. Son volume de jeu, sa volonté de jouer vers l’avant et surtout sa grinta – cette combativité, cette fougue sans relâche – l’ont propulsé à l’avant-scène.

PHOTO ERIC BOLTE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Mathieu Choinière (au centre) jubile après avoir empêché un but aux dépens de son gardien Jonathan Sirois, lors d’un match contre le Nashville SC la semaine dernière, au stade Saputo.

Choinière est le premier à admettre qu’au début de la saison, il n’aurait jamais pu concevoir le fait d’être invité au match des étoiles. Cela dit, dès le premier jour, il a été mis dans des dispositions pour réussir, selon ses propres dires.

« En début de saison et même en présaison, je sentais la confiance du staff en moi, alors même si je n’ai pas entamé le premier match, ça ne m’a pas découragé. Je sentais que tout le monde était derrière moi. Autant le club, le staff que mes coéquipiers, ils étaient tous derrière moi de sorte que lorsque je vais avoir ma chance, je vais me sentir à l’aise sur le terrain », a affirmé le joueur de 24 ans au bout du fil.

C’est exactement ce qui s’est produit. Quand Samuel Piette est tombé au combat, la porte était grande ouverte pour Choinière au milieu de terrain. Pour la première fois de sa carrière, il a eu une vraie et longue audition à ce poste et depuis il n’a plus regardé derrière.

Avant le début de la saison, j’ai dit au staff et à Hernán que je pouvais jouer partout pour aider l’équipe. Mais j’ai aussi dit que mon poste, celui où j’aime le plus jouer, c’est celui de milieu de terrain. À partir de là, il savait, je lui en avais fait part. Il voulait m’essayer un peu partout pour savoir où j’avais fait le mieux dans l’équipe. […] Le milieu, c’est la position où je me sens le mieux. Puis cette année, je peux justement en profiter. Mathieu Choinière, milieu de terrain du CF Montréal

Ce sont ses performances qui lui ont permis d’être l’un des deux choix du commissaire de la MLS, Don Garber, avec son ex-coéquipier Kei Kamara. Choinière deviendra le septième porte-couleurs du Bleu-blanc-noir au match des étoiles après Marco Di Vaio, Patrice Bernier, Ignacio Piatti, Laurent Ciman, Didier Drogba et Kamal Miller quand il affrontera Arsenal, le 19 juillet.

Si le grand patron du circuit a été charmé, il faut noter que Choinière attend toujours un appel pour l’équipe sénior du Canada. Même s’il « aimerait être » avec ses compatriotes à la Gold Cup, le principal intéressé ne s’en fait pas trop. Il dit qu’il regardera tous les matchs du Canada et qu’il souhaite que les hommes de John Herdman mettent la main sur le trophée.

À défaut d’affronter la Guadeloupe, Cuba et le Guatemala, il devra se résigner à affronter Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Martin Ødegaard et Kai Havertz. On peut penser à pire.

Un environnement positif

L’annonce de la participation de Choinière au match des étoiles a été bien jouée par Losada. Les joueurs étaient conviés à une rencontre dans la salle de conférence, une banalité jusqu’ici. C’est la suite qui a créé la surprise.

Losada a convié Choinière à venir le rejoindre devant, a sorti un maillot de ses poches sur lequel était floquée l’inscription All-star avec le numéro 29, celui de Choinière. Immédiatement, plusieurs coéquipiers ont bondi de leur siège et ont acclamé le Québécois qui les a ensuite pointés en guise de remerciement.

Au départ, quand Choinière a vu le maillot, il s’est dit : « Mais qu’est-ce que c’est que ça ? Ce n’est pas vrai ? » Il était sans mot. « J’ai vu la réaction des gars. Tout le monde était vraiment content pour moi. C’est un beau moment, c’est vraiment le fun », a-t-il ajouté.

Deux jours après l’annonce de mardi, celui qu’on surnomme Choi-choi n’en revenait toujours pas : « Il y a des moments des fois où je me dis : “Hey, c’est vrai, je m’en vais là-bas, ça va être malade, ça va être fou.” Mais là je suis ici et j’essaie de faire attention à ce que je fais et aux matchs qui arrivent. Par contre, des fois, j’ai des petits moments où je me dis : “C’est vrai. Ça va être incroyable, ça va être trop le fun !” »

Il deviendra le premier joueur formé à l’Académie de l’Impact à prendre part à cet évènement.

Cependant, avant même d’indiquer comment il pourra savourer cette occasion, il précise : « Ce moment-là n’est pas juste pour moi, il est pour tous ceux qui m’ont aidé à atteindre mes objectifs. » C’est pourquoi ses parents et sa copine seront assurément du voyage.

Il n’a pas oublié de mentionner son entraîneur-chef avec qui il a une belle relation. « Quand tu sais que le coach t’aime, et c’est ce que je ressens comme joueur, tu peux essayer des trucs sur le terrain », a-t-il expliqué.

PHOTO JEFF DEAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Mathieu Choinière

Sauf que lors de la disponibilité média de jeudi matin du CFM, Losada n’a pas parlé de Mathieu Choinière à titre de joueur, mais plutôt de sa personne et de son caractère.

« [Mathieu], c’est quelqu’un qui met toujours l’équipe devant sa personne. Il a travaillé très fort, il vient de l’Académie et il est québécois. Il a tout pour nous rendre fiers. C’est aussi un exemple parfait pour tous les jeunes joueurs qui veulent des résultats immédiatement et qui sont impatients. Ça fait quoi, trois ou quatre années qu’il attend sa chance pour jouer à son vrai poste ? C’est un joueur qui nous aide extrêmement et je suis fier et content pour lui », a noté Losada.

Cette sélection est assurément une sorte de consécration du travail des dernières années pour Choinière. Après avoir mangé son pain noir pendant un bon moment, son tour avec le gratin du soccer est bien mérité.