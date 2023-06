Le moment serait bien choisi pour le CF Montréal de venger sa défaite en éliminatoires subie aux mains du New York City FC, mais celle-ci semble déjà loin derrière.

Simon Servant La Presse Canadienne

Le Bleu-blanc-noir tentera de poursuivre sur sa belle lancée à domicile en accueillant les New-Yorkais au stade Saputo, samedi soir, mais les yeux ne sont pas rivés vers ce qui s’est passé en octobre dernier.

Alors que tous les espoirs d’une coupe MLS étaient permis pour les Montréalais, à la suite d’une saison record, le New York City FC (4-7-9) est venu leur briser le cœur au deuxième tour et mettre fin à leur beau parcours.

Il serait facile de mettre ce revers à l’avant-plan et de parler d’une petite rivalité entre les deux formations, mais l’entraîneur-chef Hernan Losada a du mal à relier les points. L’Argentin estime que l’équipe actuelle est bien différente de celle de 2022, et il n’a pas tort.

« Je ne sais pas s’il y a réellement un sentiment de vengeance. Certains joueurs ont peut-être cette défaite en mémoire, mais en regardant notre formation, très peu de joueurs étaient en uniforme pour ce match. Il n’y a peut-être que Rudy (Camacho), Joel (Waterman) et Victor (Wanyama). Je ne crois pas que nous pouvons utiliser ça, a insisté Losada.

« De continuer à gagner à domicile et de donner un bon spectacle à nos partisans, c’est déjà une assez grande motivation. »

Et le spectacle au stade Saputo est très intéressant depuis le début de la campagne. Avec un dossier de 7-1-0 à domicile, en incluant la victoire au Stade olympique lors du match d’ouverture, le CF Montréal (8-9-2) forme l’une des meilleures équipes de la MLS à ce chapitre.

Encore mieux du côté du Bleu-blanc-noir, il vient de signer six jeux blancs consécutifs sur son terrain en plus d’inscrire 12 buts pendant cette séquence. Aucun adversaire n’a réussi à tromper la vigilance de Jonathan Sirois à domicile depuis le 15 avril.

« Nous avons cette fiche à domicile parce que peu importe qui est sur le terrain avec nous, nous trouverons une façon d’aller chercher des points. C’est notre mentalité. Quand tu colles des blanchissages de la sorte, cette énergie est perceptible à travers toute l’équipe. Nous voulons continuer à blanchir nos adversaires et à obtenir des records », a mentionné l’attaquant Ariel Lassiter.

À première vue, l’adversaire de samedi pourrait tomber dans la catégorie de ceux qui ne devraient pas causer la surprise à l’étranger.

Le New York City FC n’a toujours pas connu la victoire en 11 parties sur les terrains adverses depuis le début de la saison (0-5-6). Il peut au moins se consoler en se disant qu’il est allé chercher au moins un point lors de ses quatre dernières sorties à l’étranger et c’est ce qui fait réfléchir Losada.

« C’est une équipe qui possède beaucoup de qualités techniques et des joueurs qui sont très bons dans les petits espaces. Il leur manque peut-être un vrai attaquant de pointe, une référence dans la surface de réparation. Ils ont tout de même réussi à amasser des points dans des endroits difficiles et qui demandaient de longs déplacements. Nous prenons ce match très au sérieux », a-t-il déclaré.

En l’absence de quelques joueurs, Losada devra une fois de plus jongler avec sa formation. Les latéraux droits Aaron Herrera (Guatemala) et Zachary Brault-Guillard (Canada) ont été sélectionnés pour participer à la Gold Cup alors que Mathieu Choinière et Lassi Lappalainen, qui auraient pu jouer à cette position, sont blessés et ne devraient pas participer au match de samedi.

L’entraîneur-chef de la troupe montréalaise a un peu joué de malchance depuis le début de la saison et il n’a pas trouvé de stabilité pour concocter un 11 partant régulier. Quand ce n’était pas les blessures, c’était la série de deux matchs par semaine qui venait lui mettre des bâtons dans les roues.

« C’est comme ça la MLS n’est-ce pas ? Il y a la Gold Cup, les pauses internationales, les blessures. J’espère pouvoir récupérer Samuel (Piette) le plus tôt possible, mais il a encore du travail à faire. C’est sûr que le Romell (Quioto), Aaron, Mathieu et Lassi sont des joueurs importants. Nous allons chercher des solutions parce que c’est ce que nous avons fait depuis le début de la saison », a souligné Losada.

Choinière a subi une entorse à la cheville en réussissant un tacle important dans la surface de réparation. Son état de santé est réévalué quotidiennement et l’équipe reste prudente avec son joueur, qui vient d’être sélectionné au match des étoiles de la MLS.