En ce fameux 24 juin, Jonathan Sirois a changé un peu sa dynamique de match.

Dire que les gardiens sont des « bébittes » et qu’ils ont une routine plus que rodée est une affirmation qui reste à réfuter. Pourtant, pour fêter la Saint-Jean, Sirois a ajouté quelques morceaux québécois à sa liste de lecture en ce jour de match : Les Cowboys Fringants, Les Trois Accords et Karim Ouellet, entre autres.

On lui conseille de recommencer, car le CF Montréal et le Charlotte FC se sont âprement disputé un match décousu et ouvert. Et des occasions, il y en a eu.

La seule explication logique à ce score de 0-0 samedi soir a été la performance du portier de l’Impact.

Certes, les Montréalais ont par moments manqué de réalisme et les locaux d’opportunisme, mais c’est essentiellement le brio de Sirois qui a rendu possible un résultat que seuls les puristes pourront apprécier.

Ses arrêts ont permis au Bleu-blanc-noir de grappiller un cinquième point sur la route cette saison. Un bon coup considérant que les Montréalais ont plié l’échine lors de 8 des 11 duels sur la route. Ce point, il est donc précieux. Qui plus est, il a été pris face à un concurrent direct au classement.

Mais avant de passer aux célébrations pour cette prestation et ce résultat sur la route, Sirois veut tempérer.

« On ne peut être satisfait d’un verdict nul », a-t-il lancé.

On est une équipe qui veut participer aux séries éliminatoires, alors on a besoin de points. On approche chaque match avec l’objectif de le gagner. Collectivement, on n’est pas satisfaits d’un seul point. On peut cependant être quand même heureux, considérant notre historique sur la route. Jonathan Sirois, gardien du CF Montréal

Considérant l’historique, oui, mais concernant la physionomie du match aussi. Les latéraux ont été exploités en première demie et la charnière centrale mise à mal par moments, mais ultimement, le résultat demeure un jeu blanc. C’est d’ailleurs le huitième pour Sirois et ses partenaires cette saison. Le natif de la Rive-Sud s’est donc hissé au troisième rang de la MLS à ce chapitre.

Briller d’un océan à l’autre

Le Bleu-blanc-noir a compté sur un onze partant fort différent de celui du match de mercredi contre le Nashville SC. Quatre titulaires ont cédé leur place, notamment Zachary Brault-Guillard, maintenant avec l’équipe canadienne pour la Gold Cup, et Mathieu Choinière, blessé.

Si Brault-Guillard a été sélectionné pour la compétition continentale, Sirois a été laissé pour compte, tout comme ses compatriotes Joel Waterman et Mathieu Choinière.

Le fait que Sirois n’a pas été sélectionné, considérant les autres gardiens qui lui ont été préférés (Milan Borjan, Dayne St. Clair et Tom McGill), en a surpris quelques-uns. Malgré tout, le joueur de 21 ans a confirmé en riant qu’il n’y avait « aucun aspect de revanche » dans cette performance.

Moi, je suis toujours dans un état d’esprit où je dois faire mes preuves chaque jour à l’entraînement et à chaque match. Je dois faire mes preuves face à mon sélectionneur, à mon coach, au directeur sportif ici et à mes coéquipiers. Donc, c’est ce que j’essaie de faire à tous les matchs. Jonathan Sirois, gardien du CF Montréal

Pour sa part, le courant a moins passé pour Waterman. « Je pensais que j’allais faire partie de la sélection pour la Gold Cup. Je suis contrarié, mais j’espère que l’équipe va gagner », a dit le défenseur central qui avait fait partie de l’équipe pour la Coupe du monde 2022.

Choinière, quant à lui, est aux prises avec une blessure. L’entraîneur-chef du CFM, Hernán Losada, s’est contenté de répondre qu’il souhaitait que le milieu de terrain québécois retrouve son poste pour le prochain match.

Alors peut-être que la Saint-Jean n’était pas la bonne vitrine pour se tailler un poste avec l’Unifolié. Le trio aura donc la chance de se reprendre à la maison samedi prochain, lors de la fête du Canada.