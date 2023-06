PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Montréal) Les succès du CF Montréal à domicile ne sont plus à prouver, mais l’équipe est encore en quête de solutions à l’étranger – comme plusieurs autres formations de la MLS.

Simon Servant La Presse Canadienne

C’est en n’ayant obtenu qu’une seule victoire en 10 matchs à l’étranger cette saison que le Bleu-blanc-noir prendra la direction de la Caroline du Nord pour y affronter le Charlotte FC (6-8-5), samedi soir.

Bien que tous les matchs soient difficiles dans la MLS, les Montréalais semblent en meilleure posture pour redresser leur dossier à l’étranger, alors qu’ils se mesurent à un adversaire qui semble moins intimidant à domicile que ceux qu’ils ont affrontés cette saison.

Les hommes de Christian Lattanzio ne jouent que pour ,500 devant leurs partisans en 2023 (3-3-3) et ils n’ont pas gagné lors de cinq de leurs six dernières parties, dont les deux plus récentes à Charlotte.

Pour une rare fois, le CF Montréal (8-9-1) peut voir la lumière au bout du tunnel loin des siens. Surtout qu’il revient à peine d’une pause d’une dizaine de jours sans match et qu’il vient de signer une victoire de 1-0 au Stade Saputo contre le Nashville SC, la deuxième meilleure équipe de la MLS au chapitre des points.

« C’était bien d’avoir cette victoire en milieu de semaine, d’avoir cette confiance en vue du week-end. Le moral est haut et nous devons prendre cette énergie et la mettre dans la prochaine performance, a mentionné le milieu de terrain Bryce Duke. Nous devons jouer de la même façon à l’étranger que nous l’avons fait contre Nashville. Si nous restons calmes, que nous gardons notre plan de match et que nous marquons le premier but, je pense que ce sera la clé. »

Le CF Montréal a réussi à surmonter un début de saison difficile pour se hisser au huitième rang de l’Association Est, mais il aurait pu être dans une position moins précaire s’il n’avait pas perdu autant de points sur les terrains adverses.

Le club a subi quelques défaites gênantes à Vancouver, Foxborough, Cincinnati et Philadelphie, et il n’a pas réussi à trouver son rythme. Encore moins de trouver le fond du filet. Les joueurs de l’entraîneur-chef Hernan Losada ont été blanchis à sept reprises à l’étranger.

Les Montréalais peuvent cependant se consoler en se disant qu’ils ont remporté les deux duels face au Charlotte FC en 2022, lors de son entrée en MLS. Un troisième triomphe porterait d’ailleurs un dur coup à la formation de la Caroline du Nord, qui n’est qu’à deux points du Bleu-blanc-noir dans la course aux éliminatoires de l’Est.

« Nous serons impliqués dans cette course et j’espère que lors des prochaines semaines, nous pourrons continuer à récolter des points pour ne pas trop être dérangés par ça, a indiqué l’attaquant Mason Toye. Les points amassés à l’étranger sont énormes et c’est ce sur quoi nous nous concentrons. »

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Mason Toye

« C’est un adversaire direct au classement donc c’est un match très important, mais il arrive seulement quelques jours après avoir dépensé beaucoup d’énergie sur le terrain », a ajouté Losada.

L’entraîneur-chef aimerait offrir un spectacle plus intéressant aux partisans du CF Montréal, et c’est également le désir d’Olivier Renard, vice-président et chef de la direction sportive de l’équipe, mais il se contentera d’abord d’une victoire à l’étranger, peu importe la façon dont elle est acquise.

« Pour moi, le plus joli au soccer, c’est de marquer des buts et de gagner. Après, nous voulons donner des occasions aux jeunes joueurs de l’Académie, nous voulons participer aux éliminatoires et nous voulons jouer d’une belle façon. Nous ferons tous les efforts ensemble, mais ce n’est pas toujours facile. Si nous continuons à gagner, c’est déjà bien » a soutenu Losada.

Le milieu de terrain Lassi Lappalainen, blessé, et le défenseur Zachary Brault-Guillard, sélectionné par le Canada en vue de la Gold Cup, ne feront pas le voyage avec l’équipe.