(Montréal) Le CF Montréal vient de se payer une victoire contre l’une des meilleures équipes de la MLS, mais c’est un jeu en particulier qui encapsulera peut-être la façon dont il voudra jouer lors de la deuxième moitié de sa saison.

Simon Servant La Presse Canadienne

Nul besoin d’un œil d’expert pour noter les dizaines de replis défensifs qui se déroulent lors d’un match de soccer. Toutefois, quand un de ceux-ci survient à la suite d’une très longue course et qu’il empêche une occasion en or de marquer, c’en dit beaucoup sur l’état d’esprit de certains joueurs.

S’accrochant à une avance de 1-0 en deuxième demie contre le Nashville SC, le Bleu-blanc-noir s’est fait prendre à deux contre un près de son filet, à la 51e minute. Seul dans la surface de réparation, Taylor Washington a accepté une passe de Hany Mukhtar et il croyait bien avoir le but égalisateur au bout du pied, mais Mathieu Choinière est parti du milieu du terrain et il est venu sauver les meubles grâce à un tacle spectaculaire.

On ne saura jamais si Washington aurait réussi à envoyer le ballon dans le filet, mais cette séquence représente ce que l’entraîneur-chef Hernan Losada veut voir de ses hommes.

PHOTO KATIE STRATMAN, ARCHIVES USA TODAY SPORTS L’entraîneur-chef du CF Montréal, Hernan Losada

Le tacle de Mathieu était exceptionnel, mais la célébration aussi. Les joueurs ont célébré comme si c’était un but et c’est ça l’esprit. Je le dis tout le temps, l’effort défensif est non négociable. On aurait pu se dire qu’il était trop loin, mais il n’a jamais abandonné. C’est le genre de mentalité que j’aimerais voir de tout le monde à tous les matchs. Hernan Losada, entraîneur-chef du CF Montréal

Choinière a été fidèle à lui-même contre la Nashville SC, mais plusieurs joueurs différents sont ressortis du lot au cours des dernières semaines, ce qui a facilité le travail de Losada pendant une rude séquence de 11 matchs en 36 jours.

L’entraîneur-chef du CF Montréal n’a jamais caché que tous ses joueurs seraient importants au succès de l’équipe et les récentes performances de certains d’entre eux augurent bien pour le reste de la saison.

C’est notamment le cas des attaquants Sunusi Ibrahim et Mason Toye, deux joueurs qui obtiennent de plus en plus de départs et qui semblent avoir développé une belle chimie. Toye et Ibrahim ont d’ailleurs mis la table pour le but de Bryce Duke mercredi soir, le seul de la rencontre.

« Sunusi sort de sa coquille cette année. Il est encore très jeune alors je dois me souvenir de ça. Il y aura des variations dans son jeu, mais en ce moment, il joue très bien et il travaille fort. C’est plaisant de jouer avec lui, mais c’est le cas de tous nos attaquants. Il y a beaucoup de profondeur », a observé Toye.

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS Sunusi Ibrahim (14) et Daniel Lovitz (2)

Cette profondeur devra une fois de plus être mise en évidence au cours des prochaines semaines, notamment sur l’aile droite. Aaron Herrera (Guatemala) et Zachary Brault-Guillard (Canada), qui évoluent à cette position, ont été sélectionnés par leur pays pour participer à la Gold Cup. Lassi Lappalainen, qui aurait pu être utilisé de ce côté par Losada, est quant à lui blessé.

Véritable couteau-suisse depuis le début de la campagne, Choinière pourrait donc être déplacé du milieu du terrain pour venir une fois de plus sauver les meubles, mais cette fois comme piston droit.

« Mathieu a déjà joué à cette position. Je trouve ça dommage parce que j’aime son travail au milieu du terrain, mais en ce moment, nous sommes dans une situation spéciale. Nous verrons après l’entraînement de demain », a fait savoir Losada.

L’Argentin aurait pu être confronté à un casse-tête encore plus complexe si Choinière, le gardien Jonathan Sirois et le défenseur Joel Waterman avaient été rappelés par le Canada.

Losada s’est dit heureux de pouvoir garder ses trois joueurs dans sa formation, mais il estime qu’ils auraient mérité d’être sélectionnés par les dirigeants de Soccer Canada.

Waterman n’est pas en désaccord. Il ne s’est pas gêné pour montrer sa déception d’avoir été ignoré à la suite de la victoire des siens.

« Je crois en mes moyens alors j’ai été déçu de ne pas faire partie de la formation canadienne pour la Gold Cup. Pour être honnête, je pensais que j’allais y être. Je ne veux pas trop regarder ça en profondeur. Il y a une raison pour laquelle j’ai fait partie de l’équipe à la Coupe du monde de soccer et c’est que je laissais mon jeu parler. Je vais continuer à le faire. Je leur souhaite tout le succès cependant et j’espère qu’ils vont gagner », a indiqué Waterman.

Outre Lappalainen et Brault-Guillard, qui ne feront pas le voyage pour Charlotte, Losada a mentionné qu’il espérait que Samuel Piette s’entraîne partiellement avec ses coéquipiers lundi. Piette est blessé aux adducteurs depuis le 1er avril.