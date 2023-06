Une nouvelle ligue professionnelle de hockey féminin verra le jour en Amérique du Nord dès janvier, un développement rendu possible jeudi lorsqu’un copropriétaire des Dodgers de Los Angeles a acheté la Premier Hockey Federation (PHF). C’est ce qu’ont déclaré à l’Associated Press deux personnes ayant une connaissance directe de l’accord.

john wawrow Associated Press

La PHF, qui compte sept équipes, cessera ses activités, a déclaré l’une de ces personnes, sous couvert d’anonymat, car l’accord entre Mark Walter, copropriétaire des Dodgers, et la PHF n’a pas été annoncé. La nouvelle ligue réunira les joueuses les plus accomplies d’Amérique du Nord et inclura probablement les joueuses les plus talentueuses d’Europe et d’Asie qui participent déjà à la PHF.

La société de Mark Walter a acquis ce que l’une des personnes a décrit comme « certains actifs » de la PHF. La ligue était en conflit avec l’association rivale, l’Association des joueuses de hockey professionnelles (PWHPA en anglais). La PWHPA – qui comprend une majorité de joueuses des équipes nationales américaines et canadiennes – avait travaillé avec le groupe Mark Walter et Billie Jean King Enterprises au cours des 14 derniers mois dans le but de lancer sa propre ligue.

Une troisième personne au fait des détails a également confirmé l’achat par le Mark Walter Group, sous couvert d’anonymat, car les détails de l’acquisition n’ont pas été rendus publics. Les joueuses de la PHF et de la PWHPA ont été informées de l’accord lors de deux réunions privées distinctes.

La PHF devait commencer sa neuvième saison cet automne. La nouvelle ligue sera dirigée par Jayna Hefford, chef de la PWHPA, et par Reagan Carey, commissaire de la PHF, a indiqué l’une des personnes interrogées.

La PWHPA a été accréditée en tant que syndicat au printemps et a achevé les négociations sur une convention collective. Un accord de 62 pages a été présenté aux membres de la PWHPA jeudi soir, et ils auront jusqu’à dimanche soir pour le ratifier, ainsi que les statuts de la nouvelle ligue.

S’il est approuvé, l’accord sera valable jusqu’en 2031 et prévoit un salaire minimum de 35 000 dollars pour les joueuses figurant sur les listes actives.

Entre-temps, les contrats des joueurs de la PHF ont été annulés, bien qu’un accord ait été conclu pour payer aux joueuses sous contrat une partie de leur salaire jusqu’en septembre. Certaines joueuses perdent des contrats qu’elles ont signés pour une valeur de plus de 150 000 dollars sur deux saisons.

Parmi les nombreuses questions qui doivent être réglées, citons le nombre d’équipes et le lieu où elles joueront. La PHF, qui a doublé le plafond salarial de chaque équipe pour le porter à 1,5 million de dollars à partir de cette saison, a des équipes à Boston, Toronto et Montréal, ainsi qu’à East Rutherford (New Jersey), Hartford (Connecticut), Buffalo (New York) et Richfield (Minnesota).

Une seule ligue

Les salaires plus élevés ont permis à la PHF d’attirer plusieurs joueuses internationales de haut niveau, dont la Suissesse Alina Muller, la Suédoise Emma Soderberg et l’ancienne gardienne de but finlandaise et ex-membre du conseil d’administration de la PHF Noora Raty.

En éliminant essentiellement la rivale de la PWHPA, l’accord répond au souhait de nombreux fans de hockey féminin – y compris le commissaire de la LNH Gary Bettman – d’avoir une seule ligue. Bien que la LNH ait apporté son soutien timide à la PWHPA et à la PHF, Gary Bettman a exhorté les deux factions à s’unir pour le bien du sport.

En mars, Carla MacLeod, ancienne athlète olympique canadienne et actuelle entraîneuse de la République tchèque, a approfondi la question. Cette femme de 40 ans a déclaré à l’AP que l’existence d’une seule ligue d’élite aiderait d’autres pays à rattraper les puissances traditionnelles du sport, les États-Unis et le Canada.

« Si vous regardez ce qui s’est passé chez les hommes, c’est là que le fossé s’est comblé », a déclaré Mme MacLeod, en faisant référence à la LNH qui a accueilli des joueurs européens dans les années 1970 et finalement des Russes à la fin des années 1980.

Le hockey professionnel féminin nord-américain est divisé depuis la création de la PWHPA en 2019, à la suite de l’effondrement financier de la Ligue canadienne de hockey féminin.

Les membres de la PWHPA ont refusé de se joindre à ce qui s’appelait alors la Ligue nationale de hockey féminin (NWHL), qui a ensuite été rebaptisée PHF. La PWHPA a préféré poursuivre sa propre vision, à savoir détenir une participation majoritaire dans une ligue dotée d’un modèle économique durable et de salaires équitables pour les joueuses.

Dani Rylan Kearney a lancé la NWHL en 2015, une ligue de quatre équipes financée par des investisseurs et essentiellement gérée depuis un bureau à New York. La NWHL a failli disparaître un an plus tard, avant que la ligue ne réduise les salaires des joueuses de près de la moitié.

Rylan Kearney a été contraint de quitter son poste de commissaire en 2020 lorsque la ligue a restructuré son modèle de gouvernance en faisant appel à des propriétaires privés et en établissant un conseil d’administration.

Au début du mois, Hilary Knight, membre du conseil d’administration de la PWHPA et star de l’équipe nationale américaine, a insisté sur le fait que la PHF n’était pas le meilleur modèle pour construire le sport professionnel féminin, même si la division persistait.

« Je fais cette distinction. Plus il y a de femmes qui sont payées pour pratiquer le sport qu’elles aiment, plus je pense que c’est formidable », a déclaré Knight.

« Ce qui me dérange, c’est l’illusion du professionnalisme et de ce que le hockey féminin devrait être, et le fait de se contenter de ce qu’il est, n’est-ce pas ? Et je pense que la grande différence et il faut appeler un chat un chat », a déclaré Knight.