PHOTO KARL B DEBLAKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Il signe un contrat de huit ans avec les Devils et est échangé aux Blue Jackets

(Columbus) Les Blue Jackets de Columbus ont fait l’acquisition de Damon Severson des Devils du New Jersey, vendredi, après que le vétéran défenseur, qui aurait pu devenir joueur autonome le 1er juillet, eut signé un pacte de huit ans d’une valeur de 50 millions US avec les Devils.

Associated Press

Jarmo Kekalainen, directeur général des Blue Jackets, a cédé un choix de troisième ronde, 80e au total, au repêchage de 2023 en retour de Severson, qui sera sous contrat jusqu’à la conclusion de la saison 2030-31 de la LNH.

Depuis son arrivée dans la ligue en 2014-2015, Severson a marqué 58 buts et ajouté 205 mentions d’aide en 647 matchs. Il a inscrit sept filets victorieux et joué en moyenne plus de 21 minutes par partie.

Le défenseur canadien de 28 ans a inscrit sept buts et 26 aides en 81 sorties en 2022-23, incluant deux filets victorieux.

Severson a été choisi en deuxième ronde du repêchage de 2012. Il a amassé au moins 30 points lors de cinq saisons et marqué au moins 11 buts lors de deux campagnes.

Severson a participé à tous les matchs de son équipe lors de trois saisons consécutives, de 2018 à 2021 et a joué dans au moins 80 parties lors de quatre campagnes.

Avec l’ajout de ce choix de troisième ronde, les Devils compteront six sélections lors du repêchage.

« Damon est un défenseur polyvalent qui possède une excellente vision, transporte extrêmement bien la rondelle, qui est doté d’un bon physique et qui peut jouer d’importantes minutes aux deux extrémités de la patinoire », a déclaré Kekalainen dans un communiqué.