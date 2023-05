L’entraîneur des Kings de Los Angeles, Todd McLellan, a fait une déclaration extraordinairement lucide aux journalistes après l’élimination de son équipe aux mains des Oilers d’Edmonton, ce week-end.

« Ce club, que nous venons d’affronter deux années de suite en séries, n’ira nulle part. Il demeurera dans notre association, dans notre division. Il faudra probablement les affronter à nouveau, à nouveau et à nouveau. Il faudra trouver un moyen de les battre.

« Nous avons réduit l’écart. Je le crois vraiment. Nous étions supérieurs cette année. Nous avons plus d’expérience. Nous avons ajouté des éléments qui nous rendent meilleurs. Mais ça n’est pas encore assez. »

L’affirmation de McLellan est fascinante dans le contexte où l’affrontement de première ronde entre Edmonton et Los Angeles mettait aux prises un club, les Oilers, en reconstruction depuis longtemps, peut-être trop longtemps, mais dont les efforts semblent finalement aboutir, et un autre, les Kings, qui ont mis un frein à une courte reconstruction de trois ans pour accélérer ses chances de succès.

PHOTO KEITH BIRMINGHAM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’entraîneur des Kings de Los Angeles, Todd McLellan, à droite

La question n’est pas de dénigrer la stratégie du DG des Kings, Rob Blake, mais de savoir si sa recette lui permettra éventuellement de vaincre les Oilers et de remporter à nouveau la Coupe Stanley, après deux éliminations consécutives au premier tour aux mains de l’équipe albertaine.

Aucun des gros piliers des Oilers n’a plus de 28 ans. Connor McDavid, 26 ans, Leon Draisaitl, 27 ans, Darnell Nurse, 28 ans, Evan Bouchard, 23 ans, et même le gardien Stuart Skinner, 24 ans, seront à Edmonton pour plusieurs saisons encore. Ryan Nugent-Hopkins et Zach Hyman ont 30 ans et sont sous contrat pour encore cinq ans minimum.

Sur quelles bases les Kings peuvent-ils espérer s’améliorer ces prochaines saisons ? Leur capitaine et premier centre, Anze Kopitar, aura 36 ans à l’aube de la prochaine saison. Ils ne pourront vraisemblablement pas garder le défenseur Vladislav Gavrikov, une solide addition à leur top quatre à la date limite des échanges, en raison des contraintes du plafond salarial.

La question du gardien reste à être réglée. Joonas Korpisalo, acquis dans cette même transaction avec Gavrikov pour un choix de premier tour en 2023 et un choix de troisième tour en 2024, deviendra lui aussi joueur autonome sans compensation. À la suite de l’élimination des Kings, ce choix de premier tour appartenant désormais aux Blue Jackets de Columbus se situe au 23e rang.

Brillant en fin de saison régulière, Korpisalo n’a pas été à la hauteur en séries avec une moyenne de 3,77 et un taux d’arrêts de.892. Peu importe l’identité du gardien numéro un l’an prochain, il faudra aussi régler la situation de Cal Petersen, 28 ans, sous contrat pour encore deux saisons à 5 millions par année. Petersen a été rétrogradé dans la Ligue américaine cette saison et il y a passé presque tout l’hiver. Il n’était même pas l’auxiliaire en séries.

PHOTO GARY A. VASQUEZ, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Joonas Korpisalo

L’acquisition de Kevin Fiala l’été dernier demeure un exemple symbolique de la stratégie de Blake. Il a obtenu en Fiala un attaquant de premier trio âgé de 26 ans. Et le Suisse a joué à la hauteur des attentes en amassant 72 points en 69 matchs cette saison.

Pour l’obtenir, Los Angeles a cédé un choix de premier tour en 2022 (19e au total) et le jeune défenseur droitier Brock Faber. On ne sait jamais comment se développeront les choix au repêchage et Faber, malgré son beau potentiel, jouait encore dans la NCAA au moment de la transaction.

Fiala constituait une valeur sûre et il améliorait les Kings à court terme, sans non plus entrer dans une catégorie d’âge où un déclin serait prévisible prochainement.

Mais ironiquement, le DG du Wild du Minnesota, Bill Guerin, acceptait de conclure cet échange même si son équipe avait amassé 14 points de plus que les Kings la saison précédente et que ses aspirations à court terme étaient aussi élevées que celle de Los Angeles.

Le Wild a amassé un point de moins que les Kings en saison régulière et perdu en première ronde en six matchs, comme Los Angeles. En revanche, Minnesota a pu repêcher l’attaquant suédois Liam Öhgren – fumant en séries éliminatoires en Suède avec Djurgardens – au premier tour l’an dernier et Faber, 20 ans, a rejoint le Wild en fin de saison et a disputé les six matchs en séries.

Guerin s’est aussi alloué de la flexibilité salariale puisque Fiala allait pouvoir profiter de l’autonomie complète à compter de juillet 2023. Il a plutôt signé une prolongation de contrat de sept ans avec les Kings, à une moyenne annuelle de 7,875 millions par saison.

L’avenir nous dira si le plan de Rob Blake permettra éventuellement aux Kings de devenir des prétendants à la Coupe Stanley ou si l’équipe demeurera compétitive ces prochaines années, sans pour autant être en mesure de battre les meilleurs.

Sans choix de premier tour en 2022 et 2023, les Kings doivent espérer l’éclosion des jeunes Quinton Byfield et Brandt Clarke.

PHOTO JAYNE KAMIN-ONCEA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Quinton Byfield

Byfield, 20 ans, un attaquant de 6 pieds 5 pouces, deuxième choix au total en 2020, vient de connaître une saison encourageante avec 22 points en 53 matchs et quatre points en six rencontres éliminatoires. Il n’est évidemment pas au niveau de Tim Stützle, repêché un rang après lui, ou même Lucas Raymond, mais étant né le 19 août, il est l’un des plus jeunes joueurs de sa cuvée et tous ne se développent pas au même rythme.

Clarke, 20 ans lui aussi, huitième choix au total en 2021, un défenseur droitier de 6 pieds 2 pouces, vient de connaître une fin de carrière éblouissante dans les rangs juniors avec 61 points en 31 matchs à Barrie, dans la Ligue junior de l’Ontario, et il a aussi impressionné au Championnat mondial junior avec le Canada avec huit points en sept matchs.

Un autre choix de premier tour, Gabriel Vilardi, 23 ans, vient de connaître une saison de 41 points, dont 23 buts, en 61 matchs, après avoir connu de sérieux ennuis de santé entre 2018 et 2020.

Sans oublier évidemment Adrian Kempe, dont ce fut la grande éclosion cet hiver à 26 ans avec 41 buts, et huit points en cinq matchs dans la série contre les Oilers.

Les grandes équipes voient généralement leur noyau grandir ensemble. Chez les Kings, les deux piliers, Kopitar et Doughty, ont 35 et 33 ans, les deux meilleurs espoirs de réussite ont 20 ans, et une flopée de joueurs âgés entre 26 et 30 ans.

Les prochaines décisions de Blake seront importantes. Et pourraient définir son règne.

Le Lightning était amoché

Les prédictions en séries éliminatoires seraient beaucoup plus faciles si les spécialistes avaient accès à l’infirmerie. Ainsi, le centre du Lightning, Brayden Point, jouait en dépit de côtes fracturées contre les Maple Leafs et Victor Hedman avait une hanche hypothéquée depuis le premier match, a révélé le directeur général Julien BriseBois, mardi matin.

Le partenaire de Hedman, Erik Cernak, lui, est tombé au combat dès le premier match, victime d’une commotion cérébrale à la suite d’une vicieuse mise en échec de Michael Bunting, suspendu pendant trois rencontres dans la foulée de son geste. L’absence de Cernak a laissé un vide immense en défense.

L’attaquant de puissance Tanner Jeannot, obtenu à la date limite des transactions pour des choix de premier tour en 2025, deuxième tour en 2024 et troisième, quatrième et cinquième tours en 2023, avait une cheville fracturée.