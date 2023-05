Voici la suite de nos analyses sur les séries de deuxième tour.

Le New Jersey contre la Caroline

Bien difficile de départager les Devils du New Jersey et les Hurricanes de la Caroline. Voilà deux équipes à leur apogée après une reconstruction plutôt longue, achevée un peu plus tôt en Caroline, il faut le mentionner. Deux équipes qui misent sur la vitesse et un bel équilibre au sein des quatre trios et des trois paires de défenseurs.

Les Devils et les Hurricanes ont aussi terminé presque au coude-à-coude au classement. Ils ont remporté tous les deux 52 matchs, mais les Hurricanes ont gagné un match de plus en prolongation.

Les Devils ont marqué plus de buts en saison, mais en revanche, les Hurricanes ont été plus avares défensivement.

Malgré l’absence de leur vedette Andrei Svechnikov, les Hurricanes ont vaincu les Islanders de New York au premier tour. Mais même s’ils avaient amassé 20 points de plus que leurs adversaires en saison, le travail a été plus difficile que prévu. La Caroline a remporté trois de ses quatre matchs par un seul but. Frederik Andersen est venu en relève à Antti Raanta à la fin de la série.

PHOTO KARL B DEBLAKER, ASSOCIATED PRESS Frederik Andersen, des Hurricanes de la Caroline

Les Devils ont vaincu un adversaire nettement plus redoutable, les Rangers de New York, 107 points en saison, seulement 5 de moins que le New Jersey. L’entraîneur-chef Lindy Ruff a eu à prendre une décision audacieuse après le deuxième match : remplacer Vitek Vanecek par un jeune inconnu, Akira Schmid. Un coup de dés payant.

En plus de Svechnikov, les Hurricanes ont perdu un autre membre de leur top 6 offensif en cours de route, Teuvo Teravainen. La grosse acquisition des Devils avant la date limite des échanges, Timo Meier, a été assommée par Jacob Trouba dans le septième match lundi. On verra dans quel état il sera au cours des prochains jours.

Joueurs à suivre New Jersey : Jack Hughes Même s’il a trois ans de moins que Nico Hischier, Jack Hughes demeure le centre phare des Devils. Il vient de connaître une saison de 99 points en seulement 78 matchs, a amassé 5 points au premier tour et a constitué l’attaquant le plus utilisé. Caroline : Sebastian Aho Même privé de ses ailiers, à l’infirmerie, Sebastian Aho a continué de produire contre les Islanders avec quatre buts et sept points en six matchs. Joueurs sous le radar New Jersey : John Marino John Marino a été le défenseur le plus utilisé lors du premier tour contre les Rangers, 22 min 57 s, plus encore que Dougie Hamilton et Damon Severson. Quel échange désastreux pour les Penguins de Pittsburgh ! Caroline : Paul Stastny Le but en prolongation pour éliminer les Islanders lors de la sixième rencontre était le troisième de la série marqué par Paul Stastny, pourtant désormais un centre de quatrième trio. L’entraîneur-chef Rod Brind’Amour aimerait bien que son deuxième centre, Jesperi Kotkaniemi, une aide en six matchs, soit un peu moins sous le radar !

Edmonton contre Vegas

PHOTO LM OTERO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Alex Pietrangelo, des Golden Knights de Vegas

Les défenseurs des Golden Knights de Vegas et le gardien Laurent Brossoit ont besoin d’être au sommet de leur forme, et l’équipe dans son ensemble devra éviter les pénalités.

Les Oilers d’Edmonton ont affiché un taux de succès monstrueux de 56,3 % en supériorité numérique lors du premier tour contre les Kings de Los Angeles. Ça ne s’annonce pas bien pour Vegas, puisque son adversaire du premier tour, Winnipeg, vient au deuxième rang à ce chapitre à 41 %… sans compter la présence de McDavid et de Draisaitl dans sa formation !

Les Golden Knights ont devancé les Oilers par deux points en saison, mais Edmonton traverse une séquence extraordinaire. Les Oilers ont remporté leurs neuf derniers matchs de saison, et ont donc gagné 13 de leurs 15 dernières rencontres, premier tour inclus.

Vegas a écrasé Winnipeg en cinq matchs, et lui a accordé seulement huit buts en quatre rencontres après avoir perdu le premier décisivement. Mais les Oilers ont vaincu au premier tour une formation nettement plus puissante que celle des Jets.

PHOTO JASON FRANSON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Leon Draisaitl et Cody Ceci, des Oilers d’Edmonton

Les deux équipes comptent des gardiens imprévisibles. Brossoit a surpris au premier tour avec une moyenne de 2,42 et un taux de succès de ,915, mais à 30 ans, il constitue un auxiliaire de carrière qui avait disputé un seul match de séries éliminatoires à vie avant cette année.

À 24 ans, la recrue Stuart Skinner a ravi le poste de gardien numéro un à Jack Campbell au cours de l’hiver, mais il n’a pas été très bon contre les Kings avec une moyenne de 3,43 et un taux d’arrêts de ,890. On l’a même remplacé par Campbell après une seule période lors du quatrième match, mais l’entraîneur-chef Jay Woodcroft a misé à nouveau sur lui lors des deux dernières rencontres.