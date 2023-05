« Évitons les conclusions hâtives ». Tel était le titre de cette chronique, le 20 avril, à la suite de la défaite des Maple Leafs, des Oilers et de l’Avalanche lors du premier match de leur série.

La moitié des clubs ayant perdu le premier match d’une série l’an dernier avait franchi le premier tour, rappelait-on. Non seulement Toronto et Edmonton ont-ils atteint le deuxième tour, mais Dallas, Vegas, New Jersey. Cinq équipes sur huit !

De quoi consoler les Maple Leafs et les Stars, qui ont perdu à nouveau leur premier match, lors du deuxième tour, mardi, contre la Floride et Seattle respectivement…

Perdre deux matchs consécutifs hypothèque vos chances de succès, mais ne vous élimine pas non plus d’emblée. Dans l’histoire, 53 clubs sur 393 ont surmonté un déficit de 2-0 dans une série.

Il est suggéré de parier sur le club en avance, mais avec un taux de probabilité de 13,5 % de renverser la vapeur, il faut éviter d’écrire le post mortem après deux rencontres. Combien avaient fait la nécrologie des Devils du New Jersey après leurs deux premières rencontres à domicile ? Les voilà au deuxième tour contre les Hurricanes, avec un premier match mercredi soir, et les Rangers de New York en vacances malgré l’acquisition de Patrick Kane et Vladimir Tarasenko à la date limite des transactions.

Surmonter un déficit de 3-1 constitue un exploit encore plus rare. Seulement sept clubs en dix ans ont réussi à y parvenir, dont ces mêmes Rangers contre les Penguins l’an dernier et le Canadien face aux Maple Leafs un an plus tôt.

Les Panthers l’ont réussi, et pas à moitié : contre les puissants Bruins, l’équipe ayant remporté le plus de matchs en saison régulière dans l’histoire de la LNH cet hiver, et après avoir tiré de l’arrière avec une minute à faire dans la septième et ultime rencontre… après une saison de seulement 92 points par surcroît !

Sans gardien d’élite, point de salut ?

Faut-il écarter d’emblée un club dans nos prédictions de début de séries parce que leur gardien ne constitue pas un finaliste au trophée Vézina, se demandait-on il y a une quinzaine ?

Darcy Kuemper, appuyé par Pavel Francouz, et Mike Smith s’affrontaient en finale de l’Association de l’Ouest l’an dernier, et la logique était respectée dans l’Est avec une série opposant Andrei Vasilevskiy et Igor Shesterkin.

En 2019, Jordan Binnington, sorti de nulle part, Matin Jones et Petr Mrazek avaient l’honneur de disputer les matchs dans le carré d’as. Seul Tuukka Rask des Bruins sauvait l’honneur.

Cette année ? Connor Hellebuyck, Andrei Vasilevskiy, Igor Shesterkin, Linus Ullmark et Ilya Sorokin, cinq des neuf premiers gardiens de la LNH au chapitre des victoires, dont quatre des six premiers, sont en vacances après un tour.

Philipp Grubauer, Laurent Brossoit, Ilya Samsonov, Antti Rantta (maintenant remplacé par Frederik Andersen) et Akira Schmid porteront les jambières pour encore quelques semaines minimum.

Samsonov, des Maple Leafs, pressenti à titre d’auxiliaire à Matt Murray à Toronto en première moitié de saison, est le seul à avoir remporté au moins 25 matchs en saison régulière. Bobrovsky n’a même pas entamé la série contre les Bruins. Grubauer a disputé 39 matchs cette année à Seattle, son partenaire Martin Jones 48.

Brossoit est considéré le troisième gardien à Vegas. Il a passé presque tout l’hiver dans la Ligue américaine. Idem pour le jeune Schmid, la grande sensation au New Jersey. Jake Oettinger, des Stars, constitue le seul gardien d’élite parmi les huit.

Le mythe du gagnant saison régulière

Plusieurs ont prédit la Coupe Stanley aux Bruins de Boston après leurs 65 victoires. Mais seulement deux des 17 gagnants du trophée du Président ont remporté la Coupe depuis 2005. Les Blackhawks de Chicago ont réussi l’exploit pour la dernière fois… en 2013.

Depuis la victoire des Hawks, la meilleure équipe en saison régulière n’a jamais atteint la finale, a été éliminé sept fois au second tour, une fois au premier tour (Tampa contre Columbus en 2019) et a disputé la finale d’association une fois. Les Bruins n’ont pas su renverser la tendance.

On prend des notes pour l’an prochain ?

Toucher au trio des jeunes à New York ?

Le chroniqueur du New York Post, Larry Brooks, n’y va jamais dans la dentelle. Il suggère des changements majeurs chez les Rangers à la suite de leur élimination aux mains des Devils du New Jersey.

Les jeunes vétérans Artemi Panarin, Mika Zibanejad, Chris Kreider, Jacob Trouba et Vincent Trocheck seront difficiles à échanger en raison de leur clause complète de non-échange et leur contrat, selon lui. Mais si on veut vraiment apporter des changements valables, il faudra toucher au trio des jeunes, constitué d’Alexis Lafrenière, Filip Chytil et Kaapo Kakko, même si ceux-ci progressent bien.

« On assistera peut-être à la fin des “jeunes”, écrit Brooks dans sa chronique de mardi. Si le DG Chris Drury veut restructurer sa formation, il doit commencer par eux. Les jeunes sont ici aujourd’hui. Ils auront peut-être quitté demain. »

Brooks a la panique facile. Les Rangers ont atteint le carré d’as il y a un an à peine. Ils viennent de connaître une deuxième saison consécutive de plus de 100 points.

On a suggéré mille fois aux Maple Leafs de faire éclater leur noyau après les nombreuses déceptions du printemps. Ils ne l’ont pas fait. Et tout leur est permis aujourd’hui.

Voyons si l’idée vient de Brooks ou si l’une de ses sources lui a confié une information privilégiée.