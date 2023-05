Lors du repêchage de la LCF, il y a ce dilemme. Ce risque séduisant. Les équipes doivent parfois choisir entre un joueur de qualité supérieure, mais dont l’avenir est possiblement dans la NFL, ou un joueur moindre, mais qui évoluera assurément dans le circuit Ambrosie. Les Alouettes de Montréal ont préféré la première option.

Avec leurs deux choix de premier tour lors du repêchage 2023, qui a eu lieu mardi soir, les Oiseaux ont jeté leur dévolu sur des joueurs ayant espoir de passer par la NFL, soit Jonathan Sutherland et Lwal Uguak.

« C’était un risque calculé, a expliqué le directeur général de l’équipe, Danny Maciocia. On peut se permettre d’être patients. On va peut-être attendre un an pour les avoir à Montréal, car on sait que s’ils viennent ici, ils seront des joueurs d’impact. »

Maciocia a indiqué que sa formation a opté pour la même stratégie que lorsqu’elle a sélectionné les Québécois Marc-Antoine Dequoy et Pier-Olivier Lestage en prônant la patience plutôt que des résultats immédiats.

D’abord, au cinquième rang, les Alouettes ont choisi Sutherland, un demi défensif. Ignoré lors du repêchage de la NFL, il s’est entendu avec les Seahawks de Seattle à titre de joueur autonome quelques instants après l’encan.

On a assez d’informations sur Jonathan. J’ai eu plusieurs discussions avec lui et certains dirigeants de la NFL, alors on est confiants. Si jamais ça ne fonctionne pas de l’autre côté de la frontière, je peux vous dire qu’on a un joueur d’impact. Danny Maciocia, directeur général des Alouettes

L’Ottavien, qui portait les couleurs de l’Université Penn State, a signé un contrat dans la NFL lui rapportant 210 000 $ à la signature, selon TSN. Un boni qui a contribué à la chute de Sutherland au repêchage, selon Maciocia. Encore une fois, « ça valait la peine puisque ce n’était pas la meilleure cuvée », a-t-il rappelé.

Celui dont la mère est née à Montréal s’estime « choyé » d’être un membre des Alouettes et ne ferme pas la porte à la LCF.

« Il n’y a rien de concret en ce moment avec Seattle, donc ça va dépendre de mon séjour là-bas. Ça reste imprévisible. […] Je m’y rends la semaine prochaine, donc on verra », a noté Sutherland.

« Encore un risque calculé »

Deux sélections plus tard, les Alouettes ont choisi Uguak. De son côté, le joueur de ligne défensive a été convié au camp des recrues des Giants de New York.

« La NFL et la LCF sont des rêves pour moi depuis que je suis petit. Donc si jamais ça ne fonctionne pas [dans la NFL], je suis fier d’être un membre des Alouettes », a expliqué le natif d’Edmonton.

Il a poursuivi en disant qu’il se souvient très bien de l’époque d’Anthony Calvillo comme quart-arrière des Alouettes, puisqu’ils « battaient toujours les Eskimos » et qu’il est maintenant « excité » de rejoindre le club montréalais.

Ce septième choix au total a été obtenu à la suite d’une transaction l’été dernier avec les Lions de la Colombie-Britannique. L’équipe montréalaise a cédé le quart-arrière Vernon Adams fils pour mettre la main sur ledit choix.

Les Alouettes avaient ensuite un choix hâtif au deuxième tour, le 13e au total. L’équipe a sélectionné le natif de Saint-Georges David Dallaire.

L’ancien centre-arrière du Rouge et Or de l’Université Laval était dans un restaurant avec sa famille et ses plus proches amis pour regarder le repêchage. Quand son téléphone a sonné, il s’est immédiatement emballé.

Un appel comme ça, tu attends ça avec impatience. Quand j’ai vu le téléphone sonner, j’ai dit : “C’est là que ça se passe.” Quand j’ai entendu la voix de Danny, j’ai été assez content. David Dallaire, centre-arrière des Alouettes

Toutefois, cela n’a pas été une surprise totale pour le Beauceron. Il savait que les Alouettes avaient un poste de centre-arrière à pourvoir. Maciocia a ensuite admis qu’il était passé très près de sélectionner Dallaire avec son 7e choix au total, mais qu’il y était encore allé d’un « risque calculé ».

Devant ce constat, Dallaire a indiqué qu’il voulait « juste être repêché », mais que cela demeure « flatteur ». « Je viens de cocher un rêve. C’est maintenant accompli », a-t-il ajouté.

Avec leurs autres sélections, les Alouettes ont choisi Theo Grant (32e), Jacob Mason (39e), Shedler Fervius (41e), Chase Brown (59e) et Maxym Lavallée (68e).

Michael Brodrique choisi au deuxième rang PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Michael Brodrique Le secondeur Michael Brodrique a été sélectionné au deuxième rang par les Elks d’Edmonton. Le joueur de 24 ans a porté les couleurs des Carabins de l’Université de Montréal. Le principal intéressé s’est dit « surpris » d’avoir été sélectionné au deuxième échelon. « Mais ce fut une excellente surprise », a-t-il déclaré à La Presse Canadienne lors d’une visioconférence. « Je suis très heureux de rejoindre la famille des Elks et j’ai hâte de commencer le camp d’entraînement. » À son sujet, Maciocia a affirmé que son ancien poulain est « un très bon joueur de football ». « Je suis convaincu qu’il va gagner sa vie dans le football professionnel », a-t-il ajouté. Celui qui a été nommé au sein de l’équipe d’étoiles défensives du RSEQ en 2022 pointait au 11e rang du classement final des espoirs. Jamais un joueur des Carabins n’avait été repêché si tôt. Justin Vézina, La Presse