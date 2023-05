PHOTO KARL B DEBLAKER, ASSOCIATED PRESS

Opinions diverses au sujet des bienfaits d’un repos plus long

(Raleigh) Les Hurricanes de la Caroline ont réglé le cas des Islanders de New York le 28 avril. Ça leur a donné un bon répit avant d’affronter les Devils du New Jersey, vainqueurs d’un septième match contre les Rangers de New York.

Aaron Beard Associated Press

« Nous avons eu le temps de respirer un peu, a dit l’entraîneur des Hurricanes, Rod Brind’Amour. Je pense que nous en avions besoin mentalement. »

La série va débuter mercredi soir au PNC Arena, face à des Devils qui ont joué aussi récemment que lundi.

« L’expérience m’a enseigné que c’est encore mieux de reprendre l’action rapidement, a de son côté fait valoir le pilote des Devils, Lindy Ruff. Deux jours de repos au lieu de quatre ou cinq. Nous roulons à haut régime en ce moment. »

Les équipes en présence ont fini aux deux premiers rangs de la section Métropolitaine.

La Caroline a terminé avec un seul point de plus que le New Jersey.

Les Bruins de Boston étant hors du tableau, les Hurricanes (113 points) ou les Devils (112) auront l’avantage de la glace pendant le reste des séries éliminatoires.

Le gardien de 22 ans Akira Schmid a été très solide en première ronde pour les Devils, en dépit de son manque d’expérience.

Le Suisse n’a disputé que 24 matchs au total à ses deux premières campagnes dans la LNH.

Se trouvant au deuxième tour pour la première fois depuis 2012, les Devils ont eu de bons rendements de sources un peu surprenantes, à ce point-ci.

Centre du troisième trio durant la majeure partie de la saison, Erik Haula a été inséré à l’aile gauche du deuxième trio et a mené les siens avec quatre buts.

Gagnant de deux coupes Stanley avec le Lighting de Tampa Bay, Ondrej Palat a fourni deux buts et cinq points. Dans le match 7, il a été complice du but réussi en infériorité par Michael McLeod. Ce dernier inscrivait un premier filet depuis janvier.

Des blessures ont limité Palat à 49 matchs durant la saison régulière.

Les Devils ont accédé au tour suivant même avec une série sans point pour Timo Meier, acquis des Sharks de San Jose à la date limite des échanges.

En 21 matchs de saison régulière avec le New Jersey, le Suisse a récolté neuf buts et 14 points.

Au fil de leurs quatre victoires face aux Rangers, les Devils n’ont alloué aucun but en 18 désavantages numériques.