Le gardien Akira Schmid a aidé les Devils du New Jersey à éliminer les Rangers de New York au premier tour des séries.

Le Championnat du monde de hockey est à nos portes. Le tournoi s’amorce le 12 mai. Alors le mois dernier, quand Thomas Bäumle, entraîneur des gardiens de l’équipe nationale de Suisse, a reçu un appel d’Akira Schmid, il en a profité pour s’informer de ses intentions par rapport au tournoi.

« Il souhaitait clairement représenter la Suisse. Mais il me disait : ‟Ce n’est pas clair, je ne sais pas encore où je serai” », raconte Bäumle, au bout du fil.

Au moment d’écrire ces lignes, Schmid aurait très bien pu être au cœur des séries de la Ligue américaine. C’est là où joue l’écrasante majorité des gardiens de 22 ans, surtout ceux qui, comme lui, ont été repêchés au 5e tour.

Sauf que Schmid participe non seulement aux séries de la LNH, mais il vient d’aider les Devils du New Jersey à éliminer les Rangers de New York au premier tour. Désigné comme partant pour le troisième match, il a obtenu quatre victoires en cinq matchs, montré une moyenne de 1,38 et une efficacité de ,951, et signé deux jeux blancs, dont un dans le septième match. Seulement ça.

« Parfois, ça va vite !, poursuit Bäumle. Il a commencé les séries comme réserviste, il a eu sa chance et il en a profité. »

Quand le fils de David Wilkie s’en mêle

Le parcours de Schmid pour en arriver là a été pour le moins tortueux.

Le Suisse-Allemand entendait en effet passer par le hockey junior canadien pour faire ses marques. En 2017, il débarque donc à Lethbridge, dans la Ligue de l’Ouest (WHL). Mais ses débuts sont difficiles et à son seul match en saison, il accorde sept buts. Les Hurricanes de l’endroit le libèrent aussitôt.

« Il n’avait pas été très bon au camp d’entraînement non plus, et Akira n’avait pas de juste milieu. Il était soit très bon, soit mauvais. »

Celui qui parle a été le grand bénéficiaire de la situation. C’est David Wilkie, entraîneur-chef et directeur général des Lancers d’Omaha, dans l’USHL. Le même David Wilkie qui défendait naguère la ligne bleue du Canadien.

Après avoir été remercié par Lethbridge, Schmid aboutit à Corpus Christi, dans l’obscure North American Hockey League. Ce circuit a pignon sur rue à Amarillo, Janesville et Minot, des villes où Lyle Lanley a possiblement tenté de vendre son monorail.

Or, Coltan Wilkie, le fils de David, jouait lui aussi pour Corpus Christi. « Mon plus jeune m’appelle et me dit : ‟Ce gardien est vraiment bon, tu dois le recruter.” Donc j’appelle le coach, je lui dis : ‟J’ai besoin de ce jeune.” »

Schmid joue donc deux matchs à Corpus Christi, avant de débarquer à Omaha, dans l’USHL. Il dispute 37 matchs avec les Lancers, montrant une moyenne de 2,18, tandis que les sept (!) autres gardiens du club cette année-là affichent une moyenne supérieure à 3,00.

« On n’avait pas une bonne équipe, assure Wilkie. Malgré tout, on a joué pour ,500 et c’était principalement grâce à Akira. On ne pouvait pas marquer, mais on accordait peu de buts. »

De l’USHL à la LNH

Schmid conclut sa carrière dans l’USHL avec le titre de gardien de l’année du circuit en 2020-2021.

À sa première saison chez les pros, l’an dernier, il dispute 36 matchs à Utica, avec la filiale des Devils dans la Ligue américaine, et 6 matchs avec le grand club, profitant de l’hécatombe devant le filet. Les Devils emploient en effet sept gardiens au cours de cette saison 2021-2022.

Il a droit à un autre rappel en novembre, quand Mackenzie Blackwood se blesse à un genou. Pendant ce rappel, les Devils jouent au Centre Bell, le 15 novembre. Le confrère Emmanuel Favre est de passage en ville et en profite pour interviewer Schmid pour l’agence Sport-Center, qui dessert plusieurs médias suisses.

« Je suis rentré avec un portrait assez fouillé de lui, mais dans les grands titres, il n’était pas vraiment dans l’air du temps, admet Favre. Mais si on ouvre la presse suisse mercredi matin, il fera la une de plusieurs médias ! »

Il la fera parce qu’il a réalisé un exploit peu commun. Le dernier gardien des Devils à avoir remporté les quatre matchs d’une série ? Martin Brodeur, en 2012. Avant lui ? Sean Burke, en 1988. La statistique en dit aussi long sur l’impact de Brodeur sur cette franchise que sur le vide laissé depuis son départ.

« C’est très bon pour nous, la fédération suisse, estime Thomas Bäumle. C’est un très jeune gardien avec un grand potentiel, qui a été incroyable au Madison Square Garden, un des arénas les plus difficiles où jouer pour les visiteurs. Il mérite tout ce qui lui revient. »