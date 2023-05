Voici les équipes qui poursuivront ce mardi le spectacle du printemps.

Toronto contre la Floride

Les Maple Leafs de Toronto ont enfin vaincu leurs démons contre le Lightning de Tampa Bay et franchi le premier tour pour la première fois depuis 2004. Cette victoire leur donnera-t-elle l’élan nécessaire pour la suite ?

Les Panthers de la Floride ont surpris les champions de la saison, les Bruins de Boston, mais ils affronteront une équipe plus jeune et explosive.

Auston Matthews, Mitch Marner, John Tavares et William Nylander ont marqué 13 des 23 buts des Leafs lors du premier tour. Si on y ajoute le défenseur Morgan Rielly pour former un quintette, on passe à 16 des 23 buts de l’équipe.

Les centres des Panthers, Aleksander Barkov, Sam Bennett, Anton Lundell et Eric Staal, se partageront donc le travail pour réussir là où le Lightning a échoué.

PHOTO JASEN VINLOVE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Aleksander Barkov, des Panthers de la Floride

L’attaque des Panthers est moins diversifiée. Elle compte largement sur l’éclatant Matthew Tkachuk, 11 points, dont 5 buts, contre les Bruins.

Barkov demeure le cœur de cette formation au centre, et il aura un rôle central contre les éléments offensifs des Leafs, mais il a été limité à un but lors du premier tour.

Les gardiens des deux équipes n’étaient pas attendus. Ilya Samsonov, des Leafs, devait en principe occuper le poste d’auxiliaire cette saison ; Sergei Bobrovsky a connu une saison difficile et n’a même pas entamé la série contre Boston.

Joueurs à suivre

Toronto : Mitch Marner

Mitch Marner a été critiqué par le passé pour les insuccès des Maple Leafs en séries, mais il a été excellent au premier tour, avec 11 points en 6 matchs et un temps d’utilisation de 23 min 29 s, un sommet chez les attaquants de l’équipe.

Floride : Matthew Tkachuk

Le DG Bill Zito a peut-être cédé Jonathan Huberdeau, MacKenzie Weegar et un choix de premier tour pour Matthew Tkachuk, mais il a obtenu un attaquant de puissance de 25 ans non seulement fumant en saison avec 109 points, mais également transcendant en séries. Il a constitué le grand leader offensif contre Boston avec 11 points en 7 matchs.

Joueurs sous le radar

Toronto : Matthew Knies

Ryan O’Reilly constituerait un choix évident, mais la recrue Matthew Knies, fraîchement mise sous contrat après sa carrière dans la NCAA, a eu un impact important dès son arrivée dans la formation lors du deuxième match avec trois aides en cinq rencontres à la gauche du troisième trio avec Matthews et Nylander.

Floride : Gustav Forsling

Gustav Forsling constitue le défenseur le plus sollicité dans les séries avec un temps d’utilisation de 25 min 20 s par rencontre, devant Brandon Montour et Aaron Ekblad. Il a été obtenu au ballottage en 2021 des Hurricanes de la Caroline, une autre trouvaille de Zito !

Dallas contre Seattle

PHOTO TONY GUTIERREZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jake Oettinger, des Stars de Dallas

Le Kraken de Seattle a surpris les champions en titre de la Coupe Stanley dès sa deuxième année d’existence grâce à un effort collectif sans faille.

Malgré sa réputation, l’Avalanche du Colorado n’avait rien du club auréolé de gloire en 2022, en raison du départ du deuxième centre Nazem Kadri, de la blessure au capitaine Gabriel Landeskog et du forfait nébuleux de Valeri Nichushkin après le troisième match, sans compter aussi la perte d’Andrei Burakovsky – 61 points en saison l’an dernier – au profit du Kraken.

Le Kraken affrontera un club bien rodé. Les Stars de Dallas ont obtenu 103 points en saison et ont remporté les trois derniers matchs de la série contre le Wild du Minnesota, dont les deux derniers par un score combiné de 8-1.

PHOTO LINDSEY WASSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Matthew Beniers, du Kraken de Seattle

Dallas et son gardien, le jeune surdoué Jake Oettinger, ont accordé en moyenne seulement 2,33 buts par match au Wild.

Roope Hintz, 12 points, dont 5 buts, en 6 matchs, au premier rang des compteurs de la LNH jusqu’ici en séries, et Jason Robertson, 7 points, constituent les nouvelles locomotives des Stars à l’attaque. Mais Dallas peut compter sur le retour en force de Tyler Seguin, 6 points, dont 4 buts, lors du premier tour contre le Minnesota.

Le Kraken n’a pas la puissance offensive des autres clubs en séries. Son centre numéro un, Matthew Beniers, a été plutôt timide contre l’Avalanche avec un point en sept rencontres. Aucun joueur n’a atteint la marque du point par match ou n’a marqué plus de deux buts.

Joueurs à suivre

Dallas : Miro Heiskanen

En dépit des prouesses offensives de Hintz, le défenseur Miro Heiskanen demeure, à 23 ans seulement, le joueur le plus important des Stars, avec un temps d’utilisation moyen de 29 min 3 s, un sommet dans la LNH depuis le début des séries, et six aides à sa fiche.

Seattle : Yanni Gourde

Yanni Gourde a acquis une précieuse expérience en séries avec le Lightning de Tampa Bay avant de passer au Kraken. Il vient au premier rang des compteurs de l’équipe après un tour avec six points en sept matchs.

Joueur sous le radar

Dallas : Ryan Suter

Le bon vieux Ryan Suter a-t-il été régénéré par les effluves du printemps ? Suter, 38 ans, a manqué de souffle par moments cet hiver et on a eu à le ménager. Il se retrouve sur la première paire avec Heiskanen aujourd’hui avec un temps d’utilisation de plus de 22 minutes par rencontre, deuxième à ce chapitre chez les défenseurs des Stars derrière son partenaire.

Seattle : Adam Larsson

Mal-aimé à Edmonton après avoir coûté Taylor Hall, un joueur populaire à l’époque, Adam Larsson demeure le pilier en défense chez le Kraken malgré ses limites offensives. Il a joué en moyenne 25 min 31 s par rencontre lors du premier tour.