LHJMQ

La résurrection des Olympiques de Gatineau

(Gatineau) En 2019, les Olympiques de Gatineau étaient au bord du gouffre. Trois ans plus tard, non seulement l’organisation est sortie de la noirceur, mais elle brille sous le soleil. « On est redevenus une destination où les jeunes veulent jouer », atteste un des artisans de la grande résurrection, l’entraîneur-chef Louis Robitaille.