(Toronto) Les vainqueurs du Trophée des présidents sont éliminés, tout comme les champions en titre de la coupe Stanley.

Gregory Strong La Presse Canadienne

Les séries de la LNH ont pris des tournures inattendues avant le deuxième tour et, pour la première fois depuis près de 20 ans, les Maple Leafs de Toronto sont toujours au cœur de l’action.

Par ailleurs, certains sites de paris sportifs ont fait des Maple Leafs les nouveaux favoris pour soulever la coupe au printemps, pour la première fois depuis 1967.

Le week-end dernier, les Maple Leafs ont mis fin à 19 ans de disette en battant le Lightning de Tampa Bay, remportant ainsi enfin une série éliminatoire. Le prochain adversaire sera les Panthers de Floride, huitième tête de série, qui a battu les Bruins de Boston en prolongation lors du septième match.

« La prochaine série comporte de nouveaux défis, a constaté le défenseur Luke Schenn. Il est évident que l’on éprouve un sentiment d’accomplissement pendant 24 heures, puis on passe déjà à la série suivante. »

Les Maple Leafs ont obtenu l’avantage de la patinoire au deuxième tour, à la suite de la défaite des Bruins. Ils accueilleront les deux premiers matchs contre les Panthers, le premier étant prévu mardi soir au Scotiabank Arena.

Après avoir battu une équipe comme les Bruins, je suis sûr qu’ils vont arriver ici avec confiance. Je pense que nous pouvons dire la même chose de notre groupe. Nous devons nous recentrer et nous préparer à nous battre. Auston Matthews, attaquant des Maple Leafs

Les Leafs ont été battus par le Lightning lors du premier match du premier tour et ont eu besoin de quelques remontées exceptionnelles pour remporter des matchs, puis finalement la série.

Après avoir gâché une chance de se qualifier à domicile lors du cinquième match, les Leafs ont su compenser en étant très efficaces à l’étranger. Le capitaine John Tavares a confirmé le billet pour le deuxième tour pour les siens, en marquant le but de la victoire en prolongation.

« Nous devons continuer de nous assurer à jouer avec beaucoup d’audace, a dit l’entraîneur-chef des Maple Leafs, Sheldon Keefe. Il est évident que nous voulons prendre un meilleur départ dans la série que la dernière fois. »

Il s’agira de la première rencontre entre les Maple Leafs et les Panthers en séries éliminatoires.

Sergei Bobrovsky et Alex Lyon se sont partagé les tâches de gardien de but contre les Bruins.

Le talent des Maple Leafs a fait ses preuves contre le Lightning, avec Mitch Marner (11 points), Auston Matthews (neuf), Morgan Rielly (huit), John Tavares, William Nylander et Ryan O’Reilly (sept chacun) en tête de liste.

« Je pense qu’à bien des égards, le type de série sera très similaire à celle que nous venons de vivre », a dit Keefe après un entraînement d’équipe de 45 minutes au Ford Performance Centre.

Joseph Woll a servi de remplaçant, mais Matt Murray (commotion cérébrale) a repris l’entraînement lundi et voyagera probablement avec l’équipe.

Outre la victoire inattendue des Panthers, le Kraken de Seattle a battu l’Avalanche du Colorado, champions en titre, en sept matchs, ce qui laisse neuf équipes dans la course aux séries éliminatoires avant le match de lundi soir, entre les Rangers de New York et les Devils du New Jersey.

Le site Web de Bet365 a classé les Maple Leafs parmi les favoris (+350) pour remporter la coupe Stanley, devant les Oilers d’Edmonton (+375) et les Golden Knights de Vegas (+550).

L’entraîneur-chef des Panthers, Paul Maurice, a été l’entraîneur des Maple Leafs pendant deux saisons, à partir de la campagne 2006-07.

Les Maple Leafs ont une fiche de 3-0-1 contre les Panthers en saison régulière.