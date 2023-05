Les Oilers ont gagné les quatre matchs les opposant aux Golden Knights durant la saison, mais trois des rencontres se sont soldées par un seul but et deux ont nécessité la présentation d’un bris d’égalité.

La première série entre les Oilers d’Edmonton et les Golden Knights de Vegas en sera une entre une redoutable attaque et l’une des équipes les plus complètes de la LNH.

Donna Spencer La Presse Canadienne

Les Golden Knights ont terminé au sommet de l’Association de l’Ouest, deux points devant les Oilers.

« Ils ont gagné le titre de la section et nous savons à quoi nous attendre, a dit le défenseur des Oilers Mattias Ekholm. L’offensive est dangereuse. Ils ont de très bons défenseurs, qui bougent aussi bien la rondelle. C’est vraiment une équipe complète. »

La série s’ébranlera mercredi au T-Mobile Arena. Les Oilers ont gagné les quatre matchs entre les deux équipes durant la saison, mais trois des rencontres se sont soldées par un seul but et deux ont nécessité la présentation d’un bris d’égalité.

« La saison et les séries ne sont pas comparables, a insisté l’étoile des Oilers Connor McDavid. Leur noyau est le même depuis longtemps. Ils ont accompli beaucoup de bonnes choses. »

L’attaquant des Golden Knights Mark Stone a raté trois des duels face aux Oilers en saison régulière. Le Manitobain âgé de 30 ans a raté un total de 39 rencontres en raison d’une opération au dos. Malgré tout, les Knights ont compilé un dossier supérieur à ,500 en son absence, ce qui démontre la profondeur de l’équipe.

PHOTO FRED GREENSLADE, LA PRESSE CANADIENNE Shea Theodore (27), Brett Howden (21), Brayden McNabb (3) et Mark Stone (61)

Stone est revenu au jeu à temps pour les séries. Il a connu deux parties de trois points, aidant les siens à éliminer les Jets de Winnipeg en cinq matchs.

Les Oilers ont eu besoin de six parties pour venir à bout des Kings de Los Angeles. L’équipe est restée en Californie pour se reposer et peaufiner sa préparation avant de passer de la plage au désert.

« Quand vous avez l’occasion de réduire la durée de vos déplacements, c’est une bonne chose, a affirmé McDavid aux journalistes présents à Los Angeles. Ils seront bien reposés aussi. Ça fait quelques jours qu’ils sont en congé. »

L’avantage numérique des Oilers pourrait faire la différence dans la série. L’unité a présenté une efficacité de 56 % en première ronde, tandis que le désavantage numérique des Golden Knights n’a pas bien fait contre les Jets avec une efficacité de seulement 58 %.

Leon Draisaitl a été réuni à McDavid et Evander Kane tôt en première ronde, ce qui a autant mené à une meilleure production à cinq contre cinq qu’à une plus grande contribution du personnel de soutien des Oilers.

Draisaitl a amassé 11 points en six matchs lors du premier tour, tandis que McDavid a fourni un but et six aides lors des trois victoires consécutives pour achever les Kings.

« Si vous voulez battre les Oilers, vous devez trouver un moyen de les ralentir », a reconnu l’entraîneur-chef des Golden Knights, Bruce Cassidy.

« Vous devez limiter leurs occasions de marquer. Vous devez aussi marquer des buts, parce qu’il est clair qu’ils vont éventuellement noircir la feuille de pointage », a-t-il ajouté.

Les Golden Knights ont utilisé cinq gardiens partants différents durant la saison, mais Laurent Brossoit a livré la marchandise face aux Jets.

Il connaît plusieurs membres des Oilers, lui qui a fait ses débuts dans la LNH avec cette équipe.

Du côté de l’équipe albertaine, Stuart Skinner a connu des hauts et des bas face aux Kings, mais il a fait le nécessaire tout en étant appuyé par une attaque qui a marqué en moyenne plus de cinq buts par match.

Les Oilers sont une des deux équipes canadiennes toujours en lice dans les séries de 2023. Les Maple Leafs de Toronto croisent le fer avec les Panthers de la Floride dans l’Est.

Le Canadien de Montréal est la dernière équipe canadienne à avoir remporté la coupe Stanley, en 1993.