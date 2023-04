(Edmonton) Les rôles sont inversés.

Steven Sandor La Presse Canadienne

Lors de leur affrontement de premier tour des séries, l’an dernier, les Oilers d’Edmonton avaient pris les devants 2-1 avant de voir les Kings de Los Angeles remporter les deux matchs suivants.

Les Oilers avaient dû jouer du hockey désespéré lors du sixième duel afin de survivre à l’élimination. Ils l’avaient fait et ils avaient éventuellement gagné la série.

Cette année, les résultats ont été différents après cinq matchs joués. Ce sont les Kings qui détenaient une avance de 2-1 avant de subir deux revers. Ils font maintenant face à l’élimination samedi soir, au Crypto.com Arena.

En sachant ce que ça représentait l’an dernier de jouer un match numéro 6 sans lendemain, les Oilers ont une idée du sentiment d’urgence qui s’est bâti dans le vestiaire des Kings.

Nous étions de l’autre côté de la médaille l’an dernier. Nous nous sommes nourris d’une grosse victoire au sixième match. C’est important pour nous d’avoir un bon résultat demain soir et c’est là que nous avons notre mentalité. Darnell Nurse

« Lorsque l’élimination est possible, avec potentiellement deux parties à jouer dans la série, l’urgence est élevée des deux côtés. Nous devons amener ce niveau plus haut qu’eux. »

Désespoir. Urgence. Ces mots sont prononcés chaque fois qu’il y a des matchs sans lendemain. Tant au sein de l’équipe qui fait face à l’élimination que celle qui détient l’avantage.

« Je sais que ce sera un club de hockey désespéré, a mentionné l’ailier des Oilers Kailer Yamamoto. D’avoir joué dans ce genre de match l’an dernier, il y a beaucoup de pression et de nervosité. Il y a beaucoup d’adrénaline alors je sais qu’ils vont tout donner demain. »

Ce qui arrive avec les matchs sans lendemain, c’est qu’ils se déroulent souvent de deux façons : soit les deux équipes se malmènent dans un duel rempli d’émotion, soit elles sont prudentes et le jeu est serré.

Je pense que notre focus est de connaître notre meilleur match de la série. Nous sommes conscients du défi, de l’endroit où nous jouons et des forces de notre adversaire. Mais en fin de compte, je pense que nous pouvons présenter notre meilleur match. Nous sommes une équipe difficile à battre. Jay Woodcroft, entraîneur-chef des Oilers

Après leur défaite au cinquième match, à Edmonton, les Kings ont juré qu’ils connaîtraient un meilleur début de rencontre samedi. La troupe de Los Angeles a tiré de l’arrière 2-0 lors de la dernière partie et ils ont dû jouer du hockey de rattrapage.

« Nous devons être plus assurés dès le début, a indiqué le vétéran des Kings Anze Kopitar, après le cinquième match. Ce n’est pas le début que nous recherchions et dont nous avions besoin. »

On dit souvent que le premier but est important en séries et que les retards sont difficiles à effacer, mais pas dans cette série. Nous avons vu des équipes se donner une avance de 2-0 et de 3-0, mais elles n’ont pas tenu le coup. Les Kings ont pris les devants 3-0 lors du quatrième duel, mais ils ont perdu en prolongation.

Malgré la petite et bizarre histoire de cette série, les Oilers ont l’impression qu’ils ne peuvent pas se permettre un autre mauvais départ contre les Kings.

« Regardez le dernier match dans leur amphithéâtre. Nous tirions de l’arrière 3-0 après 10 ou 15 minutes. Je sais qu’ils vont chercher à connaître un autre bon début de match et nous devons résister », a exprimé Yamamoto.